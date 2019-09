Schlagzeilen zum Tag – 5. September 2019

Selbstmordanschlag in Kabul

Ein Selbstmordattentäter der Taliban hat sich am Donnerstag im Zentrum der afghanischen Hauptstadt in die Luft gesprengt, bei dem mindestens 16 Menschen ums Leben kamen. Die Taliban, die gerade einen Pakt mit den Vereinigten Staaten aushandeln, übernahmen die Verantwortung für den Anschlag .Mittlerweile konnten Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt werden, die darauf ausgerichtet sind, den Abzug von US-Truppen im Austausch gegen Taliban-Sicherheitsgarantien zu erzielen.

Merkel in China

Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht mit einer deutschen Wirtschaftsdelegation vom 5. bis 7. September China. Nach ihren Gesprächen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang am 6. September in Peking, wird die Kanzlerin an der Sitzung des Beratenden Ausschusses der deutsch-chinesischen Wirtschaft teilnehmen. Dort wird man vor allem über Deutschlands Teilnahme an der Neuen Seidenstraße sprechen.

Erstes Verbrechen durch Künstliche Intelligenz

Cyberkriminelle imitierten mithilfe von KI-Technologie die Stimme eines deutschen Geschäftsmannes und konnten so 220.000 Euro von seinem Firmenkonto stehlen. Die Verbrecher riefen einen hochrangigen Mitarbeiter an und “ermächtigten” ihn die Geldsumme sofort auf ein ungarisches Bankkonto zu überweisen. Der Mitarbeiter hatte keinen Zweifel, dass es sich bei dem Anrufer um seinen Vorgesetzten handelte und überwies das Geld. Beamte konnten bisher weder das Geld weiter verfolgen noch einen Verdächtigen feststellen.

Vergewaltung mitten in München

Nach einem Lokalbesuch in München wollte die 22 jährige nach Hause in Richtung S-Bahn gehen. Am stark frequentierten Isartor wird sie brutal vergewaltigt. Zum Täter gibt es derzeit noch keine eindeutigen Erkenntnisse. Die Polizei bittet um Hinweise.

USA verhängen weitere Sanktionen gegen den Iran

Am gestrigen Dienstag verhängten die Vereinigten Staaten gegen die iranische Weltraumbehörde neue Sanktionen. Als Grund wurde die Beteiligung an der Entwicklung ballistischer Raketen des iranischen Regimes angegeben.

“Die Vereinigten Staaten werden dem Iran nicht gestatten, sein Raumfahrtprogramm als Deckung für die Weiterentwicklung seiner Programme für ballistische Raketen zu verwenden”, heißt es in der Erklärung des Außenministeriums.