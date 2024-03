US-Kriegstreiberin Victoria Nuland tritt überraschend zurück

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/U.S. Department of State Lizenz: CC BY-SA 2.0 DEED

Anzeichen für einen Kurswechsel der Ukraine-Politik der Biden-Regierung?

Westlichen Systemmedien ist es keine Meldung Wert, in russischen Medien hingegen ein Thema: der Rücktritt von Victoria Nuland, der geschäftsführenden US-Vizeaußenministerin. In einer Erklärung gab US-Außenminister Antony Blinken bekannt, dass Nuland in den nächsten Wochen in den Ruhestand treten wird.

Dabei war Blinken nicht verlegen, eine Lobhudelei über die ranghöchste Vertreterin der Neokonservativen in der US-Regierung zu machen: „Was Toria wirklich außergewöhnlich macht, ist die leidenschaftliche Leidenschaft, mit der sie für das kämpft, woran sie am meisten glaubt: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Amerikas anhaltende Fähigkeit, diese Werte auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu fördern. (…) . Es sind die gleichen Prinzipien, die sie in ihre Arbeit als Unterstaatssekretärin und als stellvertretende Außenministerin eingebracht hat – eine Rolle, die sie sieben Monate lang nahtlos ausfüllte.“ „Toria“ ist der Spitzname von Victoria Nuland.

Entgegen Blinkens Worten trat Nuland vor allem als Kriegstreiberin in Erscheinung und hier insbesondere in Bezug auf die Ukraine. Sie drängte unter anderem auf die Lieferung von Langstreckenraketen an das Kiewer Regime und mischte 2014 bei dem maßgeblich vom Westen unterstützten Maidan-Putsch mit, der zum Sturz der gewählten ukrainischen Regierung geführt hatte.

Die Internetseite „Responsible Statecraft“ führt dazu näher aus: „In ihrer Rolle als stellvertretende Außenministerin für Europa unter Obama war Nuland während der Maidan-Proteste an der Einmischung in ukrainische Angelegenheiten beteiligt. Während der Demonstrationen in Kiew wurde sie in den Nachrichten fotografiert, wie sie den Demonstranten, die später zum Sturz der gewählten Janukowitsch-Regierung beitrugen, Sandwiches verteilte.“

Über die Gründe für Nulands unerwarteten Abgang kann nur spekuliert werden. Dankbar ist, dass sie ihren Posten räumen muss, weil die Biden-Regierung plant, ihre Unterstützung für die Ukraine einzustellen bzw. deutlich zurückzufahren, weil sie erkannt hat, dass dieser Stellvertreterkrieg gegen Russland nicht zu gewinnen ist.