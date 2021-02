Schluss mit lustig…

… heißt es heuer für eine Unzahl an Gilden und Faschingsvereinen. Grund dafür ist das Verbot von Veranstaltungen aufgrund des von der Regierung verordneten Lockdowns. Dass Lachen ansteckend ist, haben Gelotologen (Lachforscher) herausgefunden. Dass Corona ansteckend ist, haben Virologen herausgefunden. Beide haben recht. Mit dem einen Unterschied: Gegen das Lachen und dessen Ansteckung ist kein Kraut gewachsen. Es wird uns auch dann begleiten, wenn Corona bereits besiegt ist. Und wir werden weiter lachen, denn das Lachen selbst ist eine Medizin. Gerade jetzt, in der fünften Jahreszeit, der närrischen, wird uns aber bewusst, wie sehr uns das Lachen abgeht. Wie sehr uns die diversen, von Laien iniziierten Faschingssitzungen fehlen. Vor allem das Lokalkolorit und das „der Obrigkeit den Spiegel vorhalten“ der Narren, fehlt vielen Anhängern der närrischen Zunft und den zahllosen Akteuren, die vielfach um Gottes Lohn, einfach den Menschen eine Freude bereiten wollen. Und die Politprominenz aller Lager amüsierte sich darüber, auf die „Schaufel“ genommen zu werden. Und sie ertrug es mit einem Lächeln.

Genau betrachtet trug das – über sich selbst und die eigenen Fehler lachen zu können – vielfach auch zur Beliebtheit der „Opfer“ bei.

Wer mit dem Volk lacht, ist einer von uns, war vielfach die Meinung. Und es gehört auch Stärke dazu, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. In den letzten Jahren scheint der Politik jedoch das Lachen vergangen zu sein. Oder haben sie Angst davor, angesichts ihrer eigenen Fehler durch den Kakao gezogen zu werden?

Gerade heuer hätten die Narren ausreichend Stoff, um daraus, mit etwas Zynismus, Kritik und Humor, gepfefferte Pointen in das lachbereite Publikum zu schleudern. Als bekennender Narr, derer es im Übrigen auch in Zeiten der närrischen Abstinenz noch sehr viele gibt, bleibt nur zu hoffen, das wir die verordneten FFP2-Masken schon bald fallen lassen dürfen, um unsere Identität hinter einer Maske zu verbergen, die unserem Wesen im Innersten entspricht. Hoch lebe die fünfte Jahreszeit, der Humor und das Lachen!

Ein Tipp: Vielleicht würde ein Ministerrats-Ballett anstatt des abgesagten Opernballs die Stimmung der Bevölkerung verbessern. Unter dem Motto: „Nimm’s leicht – nimm’s mit Humor“.

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist.

