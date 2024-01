Selenski verlangt auch im Westen Zensur durch Geheimdienste

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/U.S. Embassy Kyiv Ukraine Lizenz: CC BY-SA 1.0 DEED

Angebliche „russische Desinformation“ soll bekämpft werden

Es läuft nicht gut für Wolodimir Selenski. Die groß angekündigte Gegenoffensive brachte so gut wie keine Erfolge, und die Betteltour des ukrainischen Präsidenten im Dezember in Washington konnte die Republikaner nicht zur Freigabe weiterer milliardenschwerer Finanzspritzen an Kiew bewegen. Und zu allem Überfluss beginnen westliche Medien, kritischer über die Ukraine zu berichten.

Für Selenski ist an dem Umstand, dass im kollektiven Westen die mediale Bejubelung der Ukraine und seiner Person zurückgeht, Russland Schuld. Denn Moskau würde den Informationsfluss kontrollieren und könne ungehindert seine Propaganda verbreiten. So sagte der ukrainische Präsident während eines Online-Gesprächs im Rahmen der schwedischen Konferenz „Gesellschaft und Verteidigung“: „Heute kontrolliert Russland leider einen großen Prozentsatz des Informationsraums. Und ich spreche hier nicht von der Ukraine, sondern von den sozialen Medien überall in der zivilisierten Welt: in Europa, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, dem afrikanischen Kontinent und Lateinamerika. Russland investiert viel Geld in verschiedene Medien in anderen Ländern sowie in soziale Netzwerke.“

Dann forderte Selenski, mittels Zensur das zu bekämpfen, was er als „russische Desinformation in der Welt“ bezeichnet: „Es liegt an den Fachleuten, von den Geheimdiensten bis hin zu unabhängigen Journalisten, sie zu überwachen und zu bereinigen.“ Geht es nach dem Kiewer Regime, dann sollen auch in den westlichen Ländern Geheimdienste darüber wachen, welche Informationen verbreitet werden dürfen.

Interessant ist auch, dass Selenski Asien nicht zur „zivilisierten Welt“ zählt. Das liegt wohl daran, dass Staaten wie China, Indien, der Iran oder Saudi-Arabien ihre eigenen nationalen Interessen verfolgen nicht dem von den USA angeführten Block der Ukraine-Unterstützer beigetreten sind.