Soros-Stiftungen beenden große Teile ihrer Tätigkeit in der EU

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/Open Society Foundations Lizenz: CC BY-SA 4.0

Spekulant konnte seine globalistische Agenda in der EU bereits großteils erfolgreich umsetzen

Die Open Society-Stiftungen des Spekulanten George Soros wollen große Teile ihrer Tätigkeit in der

EU beenden. Das geht aus einer internen E-Mail der globalistischen Netzwerks hervor, welche die

Reuters eingesehen hat. Die Nachrichtenagentur zitiert daraus: „Letztendlich sieht die neue

genehmigte strategische Ausrichtung den Rückzug und die Beendigung großer Teile unserer

derzeitigen Arbeit innerhalb der Europäischen Union vor, wodurch unser Fokus und die Zuweisung

von Ressourcen auf andere Teile der Welt verlagert werden.“

Außerdem handle es sich um eine „vorausschauende Entscheidung, die in zukünftigen Möglichkeiten

verwurzelt ist, einen signifikanten Einfluss zu nehmen“. In Europa will die Open Society-Stiftung

weiterhin in der Ukraine, in Moldawien und am Westbalkan aktiv bleiben.

Dass sich die Soros-Stiftungen auf der EU zurückziehen wollen, dürfte damit zusammenhängen, dass

sie dort, sieht man von Ausnahmen wie Ungarn und Polen ab, ihre globalistische Pro-Einwanderungs-

und Pro-LGBTIQ-Agenda bereits großteils erfolgreich umsetzen konnten.

Offensichtlich wollen George Soros und sein Sohn Alex, der die Leitung der Stiftung übernehmen

wird, die in der EU freiwerdenden Mittel in anderen Teilen der Welt investieren. Hier ist in erster

Linie China zu nennen ist. Es sei daran erinnert, dass George Soros im vergangenen Jahr offen zum

Sturz des chinesischen Präsidenten Xi Jinping aufgerufen hat, weil damit „die größte Bedrohung“

beseitigt würde, „der offene Gesellschaften heute ausgesetzt sind“.