Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/Alexey Solodovnikov Lizenz: CC BY-SA 4.0

US-Steuerzahler haben laut einem neuen Regierungsbericht die Forschung in drei chinesischen Laboren unterstützt, darunter auch riskante Gain-of-Function-Experimente mit Coronaviren am Wuhan Institute of Virology.

Die National Institutes of Health (NIH) und die US Agency for International Development (USAID) gewährten zwischen 2014 und 2021 insgesamt 2,168.345 US-Dollar an Zuschüssen an die chinesischen Forschungsinstitute. Laut des Berichts des Government Accountability Office flossen 1,413.720 US-Dollar in Unteraufträge der in Manhattan ansässigen EcoHealth Alliance an das Wuhan Institute of Virology. In diesem Institut wurden gefährliche Forschungen an Fledermaus-Coronaviren durchgeführt.

Dr. Anthony Fauci, der ehemalige Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases der NIH, hatte allerdings dem Kongress gegenüber, früher in dem Jahr, verneint, dass US-Mittel in das umstrittene Forschungsprojekt geflossen seien.

Der aktuelle Regierungsbericht aber wirft ernsthafte Fragen bezüglich der Transparenz und Verantwortlichkeit von Regierungsbehörden auf, insbesondere im Kontext der globalen „Gesundheitskrise“. Es ist besorgniserregend, dass öffentliche Mittel für Forschungen verwendet wurden, die mit einem so hohen Risiko verbunden sind und möglicherweise sogar zu der weltweiten Krise beigetragen haben.

Die Verwendung von Steuergeldern zur Finanzierung solcher Experimente erfordert absolute Transparenz und sorgfältige Überwachung. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, insbesondere diejenigen, die den Kongress über die Art der verwendeten Gelder in die Irre geführt haben könnten. Der Wahrheit muss auf den Grund gegangen werden.

Schließlich zeigt uns diese Situation, dass die Verwaltung von öffentlichen Geldern, insbesondere in der wissenschaftlichen Forschung, ganz besonders vor Missbrauch geschützt werden muss.