Sydney: Einwohner sollen mit Corona-Terror zu Impfung genötigt werden

Trotz niedriger Infektionszahlen Verlängerung des Lockdowns um weitere vier Wochen

Die Einwohner von Sydney, der bevölkerungsreichsten Stadt Australiens, müssen weitere vier Wochen im Lockdown verharren. „Bitte seien Sie versichert, dass ich genauso verärgert und frustriert bin wie Sie, dass wir die Fallzahlen nicht so herunterbekommen haben, wie wir es gerne hätten“, sagte Gladys Berejiklian, die Premierministerin des Bundestaates Neusüdwales (NSW).

Als Grund für die Verlängerung der massiven Einschränkungen für die Einwohner Sydneys nannte Berejiklian die angeblich hohen Infektionszahlen. Innerhalb von 24 Stunden waren in NSW 177 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Zum Vergleich: Dieser Bundesstaat hat rund 7,5 Millionen Einwohner, womit jeder dritte Australier in Neusüdwales lebt.

Mit der Verlängerung des Lockdowns – angesichts der niedrigen Infektionszahlen kann man auch von einem Corona-Terror sprechen – in der Fünf-Millionen-Metropole Sydney sollen die Bürger offenkundig zur Impfung genötigt werden. So sagte Berejiklian mit Hinblick auf die Immunisierungsrate in NSW von 13 Prozent, dass die „Impfung der Schlüssel zu unserer Freiheit ist“.

Das lässt darauf schließen, dass die Einwohner Sydneys erst dann ein Stück ihrer Normalität zurückerhalten, wenn sie sich impfen lassen. Außerdem sagte die Premierministerin: „Ich möchte, dass der August der Monat ist, in dem sich jeder bereiterklärt, die Impfung zu bekommen. Das ist entscheidend, damit wir sehen können, wie es im September aussieht. Ich glaube, niemand kann leugnen, dass die Impfrate absolut entscheidend für unser Leben in NSW ist.“

