„Zeugen Coronas“ empfehlen immer skurrilere Maßnahmen

Ärzteblatt schreibt: Fünf Sekunden lang Luft anhalten schützt vor Corona-Infektion

Nachdem sich die experimentelle Covid-mRNA-Impfung als Flop erwiesen hat, empfehlen die „Zeugen Coronas“ nun andere fragwürdige Maßnahmen. Das „Deutsche Ärzteblatt“, das man eigentlich für eine seriöse Quelle halten sollte, empfiehlt allen Ernstes, fünf Sekunden lang die Luft anzuhalten, um das Risiko einer Coronainfektion zu vermindern.

Auf X (vormals Twitter) schriebt das „Deutsche Ärzteblatt“: „Fünf Sekunden Luft anhalten könnte Risiko für Coronainfektion reduzieren: Tsukuba – Wer sich im Vorbeigehen an anderen Menschen vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützen will, sollte für 5 Sekunden die Luft anhalten…“ Wenn möglich, sollte man sich gegen den Wind positionieren, und das Ganze sei das Ergebnis von in Japan durchgeführten Experimenten mit einer lebensgroßen, mobilen Gliederpuppe.

Wenn fünf Sekunden lang Luft anhalten das Risiko einer Coronainfektion minimiert, dann bietet wohl überhaupt nicht mehr atmen den absoluten Schutz vor einer Covid-19-Infektion.