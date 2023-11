Trump in Umfragen voran, Establishment der Demokraten in Aufregung

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/The White House Lizenz: public domain

Ehemaliger Obama-Berater rät Biden, aus Präsidentschaftsrennen auszusteigen

Ein Jahr vor den Präsidentenwahlen in den USA sieht es nicht gut aus für Amtsinhaber Joseph „Joe“ Biden. Laut einer aktuellen, von der „New York Times“ veröffentlichten Umfrage, liegt der Demokrat in fünf von sechs entscheidenden „Swing States“ hinter dem ehemaligen Präsidenten und wahrscheinlichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Konkret liegt Trump in Nevada, Georgia, Arizona, Michigan und Pennsylvania vor Biden. Bei der letzten Präsidentenwahl 2020 konnte Biden in diesen Bundesstaaten gewinnen.

Die drohende Niederlage Bidens bei der Präsidentschaftswahl 2024 versetzt das demokratische Establishment naturgemäß in Aufregung. David Axelrod, ein hochrangiger Berater des früheren Präsidenten Barack Obama legte nun Biden nahe, seine Kandidatur zu überdenken. Auf X (vormals Twitter) schrieb Axelrod: „Es ist sehr spät, die Pferde zu wechseln; im nächsten Jahr wird viel passieren, was niemand vorhersagen kann & Bidens Team sagt, dass er fest entschlossen ist, zu kandidieren.“

Anschließend ließ sich Axelrod über Trump aus, der ein „gefährlicher, verwirrter Demagoge“ sei. Aber dennoch ist der Obama-Berater nicht vom Sieg Bidens überzeugt, weil „das Risiko einer Fehleinschätzung zu dramatisch ist, um es zu ignorieren“. Dann schrieb Axelrod, dass nur Biden diese Entscheidung treffen könne: „Wenn er weiter kandidiert, wird er der Kandidat der Demokratischen Partei sein. Was er entscheiden muss, ist, ob das klug ist; ob es in SEINEM besten Interesse oder dem des Landes ist?”