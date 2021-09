Taliban prahlen mit amerikanischen Kriegsgerät

Bei einer Militärparade in der südlichen Stadt Kandahar zeigten die radikalen Islamisten stolz ihre weiß-schwarze Flagge auf Humvees, Mehrzweck-LKWs, gepanzerten Fahrzeugen und Black Hawks aus US-Produktion.

Nach dem Abzug der Amerikaner fanden die Taliban am Flughafen Hamid Karzai mehrere Bodenfahrzeuge und Flugzeuge vor. Das US-Militär behauptet, dass die Gerätschaften permanent außer Betrieb gesetzt wurden.

“Sie können sie ansehen, sie können herumlaufen. Aber sie können sie nicht fliegen. Sie können sie nicht bedienen.”, sagte Pentagon-Pressesprecher John Kirby gegenüber CNN. Auch General Kenneth F. McKenzie Chef des US-Zentralkommandos gab an, dass alle militärischen Bodenfahrzeuge und Flugzeuge, die auf dem Flughafen zurückgelassen wurden, “unbrauchbar” seien.

Jedoch handelt es sich bei den zurückgelassenen Gerätschaften nur um einen Bruchteil des zurückgelassenen Equipments. Abgesehen von einem Arsenal an Gewehren bzw. Handfeuerwaffen, militärischer Ausrüstung und Fahrzeugen, verfügt die die Taliban auch über zig Fluggeräte die nach wie vor einsatzfähig sind. Das stellten sie auch bei der Siegesparade am Mittwoch in Kandahar zur Schau.

Während die Biden-Regierung massiv in Kritik gerät, versuchen die Medien währenddessen die schlechten Nachrichten und Vorwürfe durch andere Meldungen zu überspielen. Neben den milliardenschweren Ausrüstungen und Geräten, verloren auch Amerikaner durch den katastrophal durchgeführten Rückzug ihr Leben. Doch selbst trauernde Eltern auf Sozialen Netzwerken werden gesperrt. Hier sieht man einmal mehr wie die Medienlandschaft in der westlichen Welt funktioniert und wieso Biden Präsident wurde und nach wie vor ist.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/NATO Training Mission-Afghanistan Lizenz: CC BY-SA 2.0]