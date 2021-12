Texas baut eigene Grenzmauer nach Mexiko

Autor: A.T. Bild: Wikipedia/J Dimas – The Governor

Der Bundestaat hatte dieses Jahr mit starker Migrationsströmen zu kämpfen. Nun wird eines der wichtigsten Projekte des Ex-Präsidenten Donald Trump in die Realität umgesetzt.

„Texas unternimmt einen für einen Bundesstaat beispiellosen Schritt zum Schutz der Souveränität der Vereinigten Staaten und unseres Staates”, erklärte der texanische Gouverneur Greg Abbott in einer Pressekonferenz vor einem Kran und Stahlstangen. Abbott betonte am Samstag abermals die Notwendigkeit. Denn die Regierung von US-Präsident Joe Biden würde “ihre Aufgabe nicht erfüllen , so der texanische Gouverneur.

Der mögliche Präsidentschaftskandidat für die Wahl 2024 geht sogar einen Schritt weiter und spricht von den “tödlichen Folgen” der Grenzpolitik Bidens. Die Mauer widmete er in gewisser Weise Donald Trump:

„Diese Grenzmauer, die Sie hinter uns sehen, ist eine Nachbildung der Grenzmauer, die Präsident Trump errichtet hat – gleiches Material, gleiches Konzept”, so Abbott.

Trump konnte eines seiner wichtigsten Projekte nicht wirklich in die Realität umsetzen. Die mehr als 700 Kilometer große Grenze wurde mit bestehende Barrieren geringfügig ausgebaut. Biden stoppte die Arbeiten nach seinem Amtsantritt sofort und setzte die katastrophale Einwanderungspolitik seines Parteikollegen Barack Obama weiter fort.