Thüringen: Sieg der Vernunft

Koalition aus Linkspartei und Union verhindert

Wenn der Schwachsinn regiert kommen die Vernünftigen ins Irrenhaus. Nun haben eine Handvoll Vernünftige versucht, aus dem Irrenhaus zu entfliehen. Doch die Häscher des Schwachsinns sind ihnen bereits wieder auf den Fersen. Ausgesendet durch die sadistische Krankenschwester…

Was ist passiert? In Thüringen wurde der FDP-Mann Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Offensichtlich mit den Stimmen von CDU und AfD. Unter normalen Umständen ein völlig normaler Vorgang. Eine Mitte-Rechts Mehrheit wählt einen der ihren an die Spitze. Schließlich haben Union, Freidemokraten und Alternative eine bequeme Mehrheit.

Leider sind es keine normalen Umstände. Ganz Deutschland befindet sich in Aufruhr. Beben. Schande. Brandmauern eingestürzt. Cordon Sanitaire durchbrochen. Tausende Tagediebe gehen auf die Straße und krakeelen.

Anstatt zu akzeptieren, dass Ministerpräsident Ramelow zwar die stärkste Partei, die Linke, repräsentiert, er aber keine Mitte-Links Mehrheit hat.

Union, FDP und AfD in Thüringen müssen natürlich offiziell eine entsprechende Absprache bestreiten. Bei FDP und Union kommen nun Moralisten auf Bundesebene zum Wort. Die AfD ist und bleibt der Paria. Der Aussätzige. Keine Zusammenarbeit. Weder direkt noch indirekt.

Die Bundeskanzlerin verkündete aus Südafrika, dass dieses Ergebnis korrigiert werden müsse. Dies ist ein unverzeihlicher Fehler, der sofort rückgängig gemacht werden müsse. Ganz DDR. Ganz SED. Wenn einmal versehentlich die Vernunft durchbricht, müssen die falschen Wahlzettel verschwinden und die richtigen auftauchen.

Egal wie die Sache ausgehen mag. Ob sich Thüringens Union wie FDP gegen die Bundesparteien behaupten können, ob es zu Neuwahlen kommt oder ob Ramelow doch noch mit Unionsstimmen gewählt wird. Die Sieger stehen fest: Demokratie, Bürger und AfD. Gleich wie schlimm die Sanktionen gegen Thüringens Union wie FDP werden. Es werden sich „Nachahmungstäter“ finden.

Und die Fratze der DDR hat sich im aktuellen System wieder einmal deutlich gezeigt. Jeder Vernunftbegabte kann sich sein eigenes Bild machen.

Und Thüringens AfD-Vorsitzender Höcke hat an Statur gewonnen. Durch Verhandlungsgeschick wie Kompromissbereitschaft.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Sandro Halank, Wikimedia Commons Lizenz: CC BY-SA 4.0]