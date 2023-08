Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/ Sarah Ashton-Cirillo Lizenz: CC BY-SA 4.0

Sarah Ashton-Cirillo ist eine US-amerikanische Journalistin

Ob diese Entscheidung des Kiewer Regimes bei allen Ukrainern auf Zustimmung fallen wird, darf bezweifelt werden. Wie die ukrainische Nachrichtenseite Strana berichtet, „ist die neue Sprecherin der Streitkräfte der Ukraine die amerikanische Transgender-Frau Sarah Ashton-Cirillo“. Man kann Ashton-Cirillos künftige Tätigkeit auch als Leiterin der englischsprachigen Propaganda Kiews bezeichnen. Denn bisher betrieb Ashton-Cirillo den Podcast „Russia Hatest he Truth“ („Russland hasst die Wahrheit“). Darin tritt sie – je nach Sichtweise als eine Art weiblicher oder Transgender-Selenski – in olivgrünem Hemd auf.

Bei „Russia Hatest the Truth“ geht es angeblich darum, der „russischen Propaganda, Falschinformation und Lügen“ entgegenzutreten, während den Zusehern direkt aus Kiew die „Wahrheit über den Freiheitskrieg der Ukraine“ nähergebracht werden soll. Da dieser Podcast von den Medienstudios der ukrainischen Streitkräfte produziert wird, geht allerdings nicht um die Verbreitung der Wahrheit, sondern schlichtweg um ukrainische Propaganda.

Die 45-jährige US-Amerikanerin hieß ursprünglich Michael John Cirillo und ließ sich 2019 zur Frau umoperieren. In den ersten Kriegstragen reiste sie als Journalistin in die Ukraine und unterzeichnete später einen Vertrag mit den ukrainischen Streitkräften. Seit Oktober diente Ashton-Cirillo in einer als Sanitäter und wurde im Kampf in Artjomowsk (ukrainisch: Bachmut) verwundet.