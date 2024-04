Terrorwarnung für die Fußball-EM: ISPK droht mit Anschlägen in Europa

Autor: A.R. Bild: Wikipedia Lizenz:public domain

Die Terrormiliz „Islamischer Staat Khorasan Provinz“ (ISPK) hat in ihrer jüngsten Ausgabe des Propaganda-Magazins „Voice of Khorasan“ zu Gewaltakten gegen Europäer aufgerufen. In einem erschreckenden Aufruf fordert die Gruppe ihre Anhänger auf, „Ungläubige“ auf vielfältige Weise zu attackieren: mit Fahrzeugen, Messern, Gift, Schusswaffen und Brandstiftung. Diese Drohungen folgen auf ein verheerendes Attentat in Moskau im März, zu dem sich der ISPK bekannt hat.

Zusätzlich hat die Terrormiliz ein manipuliertes Bild veröffentlicht, das eine Drohne über einem Fußballstadion zeigt, begleitet von der Botschaft, Angriffe aus der Luft zu starten, wenn am Boden Hindernisse bestehen. Ein deutscher Staatsschützer interpretierte dies als eindeutigen Hinweis darauf, dass der ISPK spektakuläre Anschläge während der Fußball-EM plant und potenzielle Attentäter, einschließlich selbstradikalisierter Einzeltäter, mobilisiert.

Ein weiteres besorgniserregendes Bild in der Zeitschrift zeigt einen bewaffneten islamistischen Kämpfer in einem Bahnabteil, neben ihm eine Sprengstoffkiste und das Schild „Welcome to Europe“. Dieses Bild, so die Einschätzung von Sicherheitsexperten, ist ein direkter Aufruf zu Anschlägen auf den öffentlichen Nahverkehr während des Turniers, was die Sicherheitsmaßnahmen erheblich beeinflusst.

Diese Entwicklung erfordert eine sofortige und umfassende Reaktion der europäischen Sicherheitsbehörden vor allem im Umgang mit dem Thema (Re-)Migration.