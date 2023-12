Ungarn gibt Reisewarnung für Deutschland heraus

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Andreas Trojak Lizenz: CC BY-SA 2.0 DEED

Erhöhte Gefahr islamistischer Anschläge in der Vorweihnachtszeit

Bei Reisewarnungen denkt man für gewöhnlich an Kriegsgebiete oder Krisenstaaten. Doch nun hat Ungarn eine Reisewarnung für Deutschland herausgegeben, wie die „Budapester Zeitung“ berichtet. Demnach sollten Ungarn, die sich in Deutschland aufhalten oder nach Deutschland reisen wollen, „wachsam sein und sich auf der Website des Konsularischen Dienstes mit Blick auf möglicherweise notwendig werdenden konsularischen Schutz anmelden“.

Wie das Blatt weiter schreibt, bezog sich Staatssekretär Tamás Menczer auf eine Aussage des deutschen Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang. Dieser hatte erklärt, dass „jeden Tag ein islamistischer Anschlag in Deutschland passieren kann. Die Gefahr ist real und größer als je zuvor“.

Grund für die erhöhte Anschlagsgefahr in der Vorweihnachtszeit ist die anhaltende Masseneinwanderung aus islamischen Ländern, im Zuge derer auch viele Dschihadisten in die Bundesrepublik kommen. Und dass die Bedrohungslage besteht, zeigen die schrecklichen Ereignisse des 19. Dezember 2016. An diesem Tag raste der tunesische Islamist Anis Amri mit einem Sattelzug in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz und tötete dabei 13 Menschen.