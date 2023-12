US-Präsident Biden fantasiert von direktem Krieg mit Russland

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/The White House Lizenz: CC0

Einmal mehr erweisen sich die USA als größte Bedrohung des Weltfriedens

Die jüngsten Aussagen von US-Präsident Joseph „Joe“ Biden zeigen einmal mehr, dass die größte Bedrohung für den Weltfrieden von den Vereinigten Staaten ausgeht. Das greise Staatsoberhaupt sagte, „wir können Putin nicht gewinnen lassen“. Denn wenn der russische Präsident die Ukraine einnimmt, „wird er damit nicht aufhören“. Dann ergab sich Biden in Kriegsfantasien: „Wir werden etwas haben, das wir nicht anstreben und das wir heute nicht haben: amerikanische Truppen, die gegen russische Truppen kämpfen.“

Hintergrund der Aussagen Biden ist, dass sich immer mehr republikanische Senatoren weigern, weitere Hilfszahlungen an Kiew freizugeben. Sie fallen offenkundig nicht mehr auf ukrainischen Schauspieler-Präsidenten Wolodimir Selenski herein. Und ohne westliche, insbesondere US-amerikanische Unterstützung ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Ukraine, auf deren Boden die NATO einen Stellvertreterkrieg gegen Russland führt, zusammenbricht.

Biden unterstellt Putin wider besseres Wissen, auch in anderen Ländern als in der Ukraine Kriege führen zu wollen. Dabei waren es nach dem Zweiten Weltkrieg die USA, die, wenn um die Durchsetzung ihrer Interessen ging, Kriege anzettelten oder auf andere gewaltsame Weise die Souveränität anderer Länder verletzten.

Als prominente Beispiele seien an dieser Stelle angeführt:

• der Vietnamkrieg, der im August 1964 mit der Lüge des Tonkin-Zwischenfalls (die nordvietnamesische Marine hätte das Kriegsschiff USS Maddox in internationalen Gewässern beschossen) vom Zaun gebrochen wurde,

• die Militäroperation im Karibikstaat Grenada im Oktober 1983,

• die Unterstützung von Bürgerkriegsparteien in El Salvador und in Nicaragua in den 1980er Jahren, d

• er Einmarsch in Panama im Dezember 1989,

• der Bombenkrieg der NATO gegen Serbien im Jahr 1999,

• der Afghanistankrieg,

• der Überfall auf den Irak im Frühjahr 2003, der mit der Kriegslüge von den angeblichen Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins begründet wurde,

• die Einmischung in den syrischen Bürgerkrieg ab 2011 oder