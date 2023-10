ZurZeit-Podcast: Einst „Völkerbund-Kolonie“, heute EU-Kolonie?

Bild: ZZ-Archiv

Von Andreas Mölzer: Vertreter der EU reden über die Mitgliedsstaaten als wären diese Kolonien, das erinnert an das Österreich der 20er-Jahre: Nämlich an den Völkerbund-Kommissär Alfred Zimmermann, der zwischen 1922 und 1926 in Wien amtierte und die durch die Völkerbund-Anleihe erzwungene brutale Spar- und Sanierungspolitik der damaligen Regierung kontrollierte. Damals galt unser Land gewissermaßen als Völkerbund-Kolonie.

