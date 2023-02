Ukrainekonflikt: Ex-US-Präsident Trump warnt vor Drittem Weltkrieg

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Vox España Lizenz: CC0 1.0



Trump bestätigt Beteiligung des US-Außenministeriums am Maidan-Putsch 2014

Vor dem ersten Jahrestag des Beginns des Ukrainekrieges warnte der frühere US-Präsident Donald Trump vor einem Dritten Weltkrieg. In einem Wahlkampfvideo sagte der Republikaner: „Der Dritte Weltkrieg war noch nie so nah wie heute. Wir müssen all die Kriegstreiber und die Globalisten, die Amerika an letzter Stelle setzen, sowie den Tiefen Staat, das Pentagon, das Außenministerium und den Militärisch-Industriellen-Komplex ausmisten.“

Er selbst, so Trump, sei der erste US-Präsident seit Jahrzehnten gewesen, der keinen Krieg angefangen hat, weil er nicht auf den „katastrophalen Rat“ der Generäle, Bürokraten und Diplomaten gehört habe. Der ehemalige Präsident verurteilte die „ungeheuerliche und schreckliche Invasion der Ukraine“, die jedoch nicht stattgefunden hätte, wenn er im Amt gewesen wäre.

Scharf ging Trump mit seinem Nachfolger „Joe“ Biden und dessen Mannschaft ins Gericht. So seien seit vielen Jahren Leute wie Victoria Nuland, die Staatssekretärin im Außenministerium für politische Angelegenheiten, „die davon besessen sind, die Ukraine in die NATO zu drängen – ganz zu schweigen von der Unterstützung des US-Außenministeriums für den Umsturz in der Ukraine“.

Wichtig ist der letzte Halbsatz. Damit bestätigt mit Trump ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, dass Washington 2014 am Maidan-Putsch beteiligt war. Diese Beteiligung war ein völkerrechtswidriger Akt, weil sie einen klaren Verstoß gegen das in Artikel 2 Ziffer 7 der UN-Satzung normierte Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates darstellt.