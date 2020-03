Unterschiede zwischen Cis- und Transleithanien…

Geschlossene Lokale. Heruntergelassene Rollläden. Leere Straßen. Patrouillierende Polizei. Besorgte Bürger daheim vor den Bildschirmen. Ernst blickende Redakteure, wie Politiker flimmern über die Bildschirme.

Bleiben Sie zu Hause. Halten Sie Abstand. Vertrauen Sie uns.

Sondersitzungen. Sondergesetzgebungen.

Millionen befinden sich in einem Ausnahmezustand. Angeordnet von oben. Das Parlament winkt die Vorlagen der Regierung durch. Die Medien betätigen sich als Mittler. Pressesprecher scheinen überflüssig. Die Opposition verharrt in Starre.

Keine bis kaum kritische Stimmen. Alle wollen an einem Strang ziehen. Niemand will sich dem Vorwurf der Relativierung aussetzen.

Regierung, Parlament, Medien, Ökonomie wie Öffentlichkeit verschmelzen. Eine Fusionierung zu einem einzigen Kraftakt. Zur Abwendung einer einzigen großen Bedrohung.

Wer würde in diesen Worten nicht die aktuelle Situation in Österreich, Deutschland sowie anderswo wiedererkennen. Wer würde in diesen Worten nicht die Gefahr eines Missbrauchs durch Kräfte befürchten, welche unpopuläre Maßnahmen mit auf dem Weg der Notstandsgesetzgebung schicken.

Während der ORF Kanzler, Innenminister wie Gesundheitsminister sekundiert, attackiert er den ungarischen Ministerpräsidenten.

Orban missbrauche die Krise um seine Machtfülle über demokratische Normen hinaus zu erweitern. Ausschaltung des Parlaments. Gleichschaltung der Medien.

Dem kritischen Bürger seien weitere Vergleiche anzuraten. Welche Regierung schloss 2015 die Grenzen. Diejenige Cisleithaniens oder diejenige Transleithaniens. Welche Regierung schloss 2020 rechtzeitig die Grenzen. Diejenige Cisleithaniens oder diejenige Transleithaniens. Welche Regierung muss 2020 mit größeren Virus-Gefahren kämpfen. Diejenige Cisleithaniens oder diejenige Transleithaniens.

Und warum attackiert der Staatsfunk Cisleithaniens die Regierung von Transleithanien. Obwohl Transleithanien früher reagierte, besser dasteht und Cisleithanien sich in den nunmehrigen Maßnahmen nicht unterscheidet…

Ruft der Räuber, haltet den Dieb…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/European People’s Party – EPP Helsinki Congress in Finland, 7-8 November 2018 Lizenz: CC BY 2.0]