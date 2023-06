Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/United States Government Lizenz: CC BY-SA 4.0

Sogar Kongressführer wurden wenige Tage vor den Ereignissen am Samstag informiert, nachdem US-Geheimdienste angeblich beobachtet hatten, wie sich die Söldnertruppe auf eine mögliche Aktion gegen das Verteidigungsministerium vorbereiteten und Waffen ansammelten.

Die Informationen zeigen, dass die Vereinigten Staaten von den bevorstehenden Ereignissen in Russland wussten, ähnlich wie die Geheimdienste Ende 2021 davor gewarnt hatten, dass Wladimir Putin eine Invasion der Ukraine plante.

Im Gegensatz zu den vorherigen Warnungen vor einer Invasion im Februar 2022 schwieg die US-Regierung jedoch vor den dramatischen Ereignissen rund um Wagner, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass dies zu einer Destabilisierung im russischen Staat führen und sich negativ auf militärische Operationen in der Ukraine auswirken würde. Bisher gibt es jedoch wenig Anzeichen dafür, dass der kurzlebige Aufstand von Wagner zu bedeutenden Gewinnen für die Ukraine an den Frontlinien geführt hätte.

Laut der Times hatten die US-Beamten Bedenken, dass Putin ihnen einen Staatsstreich von außen vorwerfen könnten, würden sie etwas unternehmen. Offensichtlich hatten sie auch wenig Interesse daran, Putin zu helfen, um eine bedeutende und peinliche Spaltung seiner Macht zu vermeiden.

Obwohl nicht klar ist, wann genau die Vereinigten Staaten von dem Komplott erfahren haben, fanden Geheimdienstbriefings am Mittwoch mit Regierungs- und Verteidigungsbeamten statt. Am Donnerstag informierten die Geheimdienstmitarbeiter eine kleine Gruppe von Kongressführern über die Pläne.

Obwohl Prigoschin in den letzten Monaten seinen persönlichen Hass gegen Verteidigungsminister Sergei Shoigu und den General Valery Gerasimov offen geäußert hat, scheint es, dass die Informationen, die Washington angeblich hatte, sehr spezifisch waren und die Ereignisse nur wenige Tage im Voraus genau vorhersagten.

“Der versuchte bewaffnete Aufstand in unserem Land hat in der russischen Gesellschaft starke Ablehnung hervorgerufen, die Präsident Wladimir Putin entschieden unterstützt”, erklärte das Außenministerium am Samstag. “Wir warnen die westlichen Länder davor, die interne Situation in Russland für ihre russophoben Ziele auszunutzen. Solche Versuche sind sinnlos und finden weder in Russland noch unter vernünftigen politischen Kräften im Ausland Unterstützung.”

Kurz darauf tat US-Außenminister Blinken genau das und betonte in Sonntagssendungen, dass der Aufstand von Wagner “echte Risse” in Putins Regierung aufgezeigt habe.Es gibt erhebliche Spekulationen darüber, wie Putin auf den Aufstand reagieren wird. US-Außenminister Blinken sagte, es könne Wochen oder Monate dauern, bis sich die Lage entsprechend entwickelt.

Moskaus ikonenartiger Rote Platz blieb am Sonntag geschlossen, und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen blieben in Kraft. Eine verstärkte Militärpräsenz in den großen Städten und im Süden Russlands blieb über das Wochenende bestehen.

Es gibt weiterhin Spekulationen über die verwirrende Situation, und es sind mehrere dominante Theorien aufgetaucht. Klar ist, dass Prigoschin als Teil des von Lukaschenko vermittelten Waffenstillstandsabkommens ins benachbarte Belarus ins “Exil” gegangen ist. In einer Erklärung der TASS heißt es, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Situation der Spezialoperation rund um die Uhr im Auge behält und in letzter Zeit spät aufbleibt.

Der Fall Wagner wirft erneut ein Schlaglicht auf die Geheimdienstarbeit und das komplexe Zusammenspiel der internationalen Beziehungen. Es ist bemerkenswert, dass die US-Geheimdienste bereits im Voraus von den Plänen des Wagner-Chefs wussten und diese Informationen sogar an ausgewählte Kongressführer weitergaben. Die Entscheidung, vor den Ereignissen zu schweigen, offenbart die taktischen Überlegungen der US-Regierung, die darauf abzielen könnten, destabilisierende Auswirkungen auf Russland zu erzielen und damit auch die militärischen Operationen in der Ukraine zu beeinflussen.