USA: Der Beweis ist da – die Wahl wurde gestohlen

Gastbeitrag von Paul Craig Roberts

Ich habe genug Berichte über Betrug, eidesstaatliche Erklärungen und Aussagen von Experten für Wahlsicherheit und Forensik gelesen um zur ungezwungenen Schlussfolgerung zu kommen, dass die (US-Präsidenten-)Wahl gestohlen wurde. Aber ich bin nicht zuversichtlich, dass irgendetwas gegen diese betrügerische Wahl unternommen wird. Die amerikanische Elite glaubt nicht länger an die Demokratie. Betrachten Sie beispielsweise den „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums. Er ist ebenso antidemokratisch wie der Globalismus. Demokratie steht den Absichten der Elite im Wege. Der Grund, warum die Elite Trump hasst, ist, dass er sich auf das Volk stützt.

Für diejenigen von Ihnen, die es zu technisch und zu umfangreich finden, die gewaltigen Beweise für Wahlbetrug durchzulesen, hier eine kurze Zusammenfassung:

Der Wahlbetrug wurde in allen Bundesstaaten organisiert. Der Zweck bestand nicht darin, die republikanisch dominierten Staaten zu stehlen, sondern das Wahlergebnis knapper als erwartet erscheinen zu lassen, um den umfassenden Betrug in den wahlentscheidenden Swing-States zu verdecken.

Die Wahlmaschinen waren so programmiert, dass sie die Tendenz hatten, Stimmen Biden zuzuweisen. Das Ergebnis war, dass die Höhe des Sieges von Trump in den republikanisch dominierten Staaten verringert wurde. In den Swing-States kam es zu umfangreicheren Maßnahmen: Bei den Wahlmaschinen wurde bei der Programmierung die Tendenz zugunsten Bidens erhöht. Zur Absicherung wurde in demokratisch kontrollierten Städten in Swing-States – Milwaukee, Detroit und Philadelphia – eine große Anzahl an falschen Briefwahlstimmen gesammelt. Obwohl Georgia traditionell ein republikanischer Bundesstaat ist, geschah dasselbe in der von den Demokraten dominierten Stadt Atlanta. Der Grund, warum die Stimmabgabe in diesen Städten mitten in der Nacht gestoppt wurde war die Vorbereitung der Briefwahlzettel, die erforderlich waren, um diese in die Zählung einzutragen, um Trumps beträchtlichen Vorsprung zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt wurden Wahlbeobachter aufgefordert nach Hause zu gehen, und das ist ein Zeitraum, als sowohl demokratische als auch republikanische Beobachter zahlreiche Betrugsfälle aller Art beobachteten.

Es gibt nachgewiesene Wahlstimmen aus dem Grab, von illegalen Einwanderern und von Leuten aus anderen Bundesstaaten. Es gibt rückdatierte Briefwahlstimmen und Briefwahlstimmen ohne Knick – d. h. sie wurden niemals gefaltet und in einen Umschlag gelegt. Und so geht es weiter. Es gibt Orte, wo es mehr Wahlstimmen gibt als eingetragene Wähler. Eine Reihe unabhängiger, unvoreingenommener Experten berichtet, dass der plötzliche Anstieg der Stimmen für Biden in den frühen Morgenstunden entweder unmöglich oder äußerst unwahrscheinlich ist. Dass dies in verschiedenen Bundesstaaten gleichzeitig geschah, fällt für sie außerhalb des Bereichs der Glaubwürdigkeit.

Es steht fest, dass die von den Demokraten in Pennsylvania durchgesetzten Wahlverfahren gegen die Verfassung des Bundesstaates Pennsylvania verstoßen. Eine Richterin dieses Bundesstaates hat diese Klage zugelassen und ihre Meinung zum Erfolg geäußert. Ich bin überzeigt, dass der korrupte Oberste Gerichtshof von Pennsylvania ihre Entscheidung aufheben wird.

Wenn all das Ihnen zu viel Zeit und Energie raubt, dann greifen Sie doch auf den gesunden Menschenverstand zurück:

Bedenken Sie, dass Joe Bidens Twitter-Account 20 Millionen Follower hat. Trumps Twitter-Account hat 88,8 Millionen Follower.

Bedenken Sie, dass Joe Bidens Facebook-Seite 7,78 Millionen Fans hat. Trumps Facebook-Seite hat 34,72 Millionen Fans.

Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Person, die vier- bis fünfmal mehr Anhänger hat als ihr Konkurrent, die Wahl verliert?

Bedenken Sie, dass Joe Biden, der von den voreingenommenen Mainstream-Medien zum Erdrutsch-Sieger erklärt wurde, am Thanksgiving-Tag eine Botschaft abgab und nur 1.000 Menschen sich seine Erklärung live ansahen. Wo ist die Begeisterung?

Bedenken Sie, dass Trumps Wahlkampfauftritte stark besucht waren und die Bidens gemieden wurden. Irgendwie gewann ein Kandidat, der seine Anhänger nicht für seine Wahlkampfauftritte mobilisieren konnte, die Präsidentschaft.

Bedenken Sie, dass Biden, trotz seiner Unfähigkeit, Wähler für seinen Präsidentschaftswahlkampf zu mobilisieren, mehr Stimmen erhalten hat als Barack Obama bei seiner Wiederwahl 2012.

Bedenken Sie, dass Biden in jedem städtisch geprägten Verwaltungsbezirk gewonnen hat obwohl Hillary Clinton dort 2016 unter den Erwartungen blieb und Clinton in den von den Demokraten kontrollierten Städten Detroit, Milwaukee, Atlanta und Philadelphia sogar überholt hat – in genau denjenigen Städten, in denen der offensichtlichste und offenkundigste Wahlbetrug verübt wurde.

Bedenken Sie, dass Biden trotz eines Rekordtiefs an Zustimmung bei den Vorwahlen der Demokraten, vergleichen mit der Zustimmung für Trump bei den republikanischen Vorwahlen, gewonnen hat.

Bedenken Sie, dass Biden gewonnen hat, obwohl Trump sein Wahlergebnis von 2016 um zehn Millionen Stimmen verbessert hat und Trumps Rekordunterstützung durch Wähler von den Minderheiten.

Bedenken Sie, dass Biden gewonnen hat, obwohl er in jenen Wahlkreisen in Ohio und Florida, die immer das Gesamt-Wahlergebnis vorhergesagt haben, verloren hat.

Bedenken Sie, dass Biden in Georgia gewonnen hat, in einem völlig roten Bundesstaat (Rot ist die Parteifarbe der Republikaner, Anm.) mit einem roten Präsidenten und einem roten Repräsentantenhaus und Senat. Irgendwie hat ein roter Bundesstaat einen blauen Präsidenten gewählt (Blau ist Farbe der US-Demokraten, Anm.).

Bedenken Sie, das Biden gewonnen hat, obwohl die Demokraten im Repräsentantenhaus Sitze verloren haben.

Bedenken Sie, dass in Pennsylvania 47 Speicherkarten mit mehr als 50.000 Stimmen fehlen.

Bedenken Sie, dass in Pennsylvania 1,8 Millionen Briefwahlzettel an die Wähler geschickt, aber 2,5 Millionen Briefwahlstimmen gezählt wurden.

Bedenken Sie, dass die Mainstreammedien null Interesse an dieser riesigen Liste an Unwahrscheinlichkeiten haben.

Bedenken Sie, dass die Mainstreammedien, die Demokraten, Führungskräfte von sozialen Medien, Technologieunternehmen und Universitäten weitaus mehr Loyalität zeigten, als es – unabhängig der Mittel – um das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ging als nunmehr gegenüber demokratischen Ergebnissen und fairen Wahlen. Der massive Betrug bei der Wahl 2020 war nur möglich, weil sich der linksliberale Teil Amerikas von den amerikanischen Werten getrennt hat und keine Achtung ihnen gegenüber zeigt. Der amerikanische Liberale ist nicht mehr liberal. Er hat sich in einen Faschisten verwandelt, der das freie Wort unterdrückt und Legitimität anderer Meinungen verneint. In der Tat stehen Liberale der Integrität von Wahlen feindselig gegenüber, sie wollen, dass diejenigen inhaftiert werden, die Beweise für Wahlbetrug vorlegen.

Es sind gebildete Amerikaner, die von der kritischen Rassentheorie und der Identitätspolitik einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, die Liberale sind, aber nicht die Arbeiterklasse, die die wahren Amerikaner sind. Die Leute aus den roten, den republikanisch geprägten Bundesstaaten sind Amerikaner, diejenigen aus den blauen, demokratisch geprägten Bundesstaaten sind es nicht. Die Leute aus den blauen Bundesstaaten dämonisieren die echten Amerikaner und brandmarken sie als Rassisten und Frauenfeinde. Die echten Amerikaner – die Mehrheit der Bevölkerung – sind die „Erbärmlichen Trumps“.

Den echten Amerikaner wurde gerade ihre Demokratie gestohlen von Leuten, die keine Integrität und keine Ehre haben. Wenn die gestohlene Wahl standhält, fällt Amerika.

Aber es wurde mehr als eine Wahl gestohlen. Der tiefe Staat, das Democratic National Committee (Parteiorganisation der Demokraten, Anm.) und die Medienhuren haben die Wahl nicht gestohlen, weil sie Trumps Frisur nicht mögen, oder weil er ein Rassist, ein Frauenfeind oder ein russischer Agent ist, der Corona verursacht hat oder wegen jeder anderen falschen Anschuldigung, die gegen ihn in den letzten vier Jahren erhoben wurde. Trump wird gehasst, weil er gegen das Establishment ist. Trump bekämpft die Eliten, die amerikanische Arbeitsplätze und Hoffnungen dem Globalismus opfern und den prall gefüllten Geldbeuteln der Eliten. Trump stellt sich der Auslöschung amerikanischer Denkmäler und Geschichte durch die Elite entgegen, etwa dem 1619-Projekt der „New York Times“, das alle weißen Amerikaner als Rassisten darstellt. Trump beanstandet die Dämonisierung der weißen Amerikaner durch die Elite und die Diskriminierung, die die Eliten gegen heterosexuelle weiße Männer in Schulen und am Arbeitsplatz durchsetzen. Trump ist gegen die Identitätspolitik, die hasserfüllte Ideologie des linksliberalen Amerikas. Wenn Liberale Trump als Rassisten bezeichnen, dann meinen sie damit, dass er ihre Dämonisierung der weißen Menschen nicht teilt. Wenn Sie weiße Amerikaner nicht dämonisieren, sind Sie ein Rassist.

Trump ist ein Populist, ein Präsident der einfachen Leute. Trump wird gehasst, weil er beabsichtigte, gewöhnliche Amerikaner aus der Unterwürfigkeit gegenüber den Absichten der Elite zu retten. Leider reicht es nicht aus, ein Populist zu sein, um eine fest verwurzelte Elite zu stürzen. Das kann nur ein Revolutionär, aber Trump ist kein Revolutionsführer.

Die Elite wird Trump auf eine Weise los die allen Präsidentschaftskandidaten der Zukunft klarmacht, dass ihre einzige Wahl darin besteht, die Elite zu vertreten. Wenn eine Anti-Establishment-Person sich irgendwie einschleicht, wird er das gleiche Schicksal erleben wie Trump in seinen vier Jahren. Dominion-Wahlmaschinen und korrupte demokratische Großstadtregime werden die Wiederwahl stehlen, selbst wenn genug Wähler der beabsichtigten Gehirnwäsche entkommen und ihren Helden in den Wahlkabinen verteidigen.

Trumps Justizministerium hat ihn im Stich gelassen. Genauso wie FBI, CIA, NSA und Heimatschutz. Das ist einfach zu verstehen. Das sind die Institutionen des Establishments. Sie schützen das Establishment, nicht Recht und Justiz. Wenn die gestohlene Wahl, die ein Staatsstreich ist, hält, wird nach Trump kein Präsidentschaftskandidat den Versuch wagen, das amerikanische Volk zu vertreten. Wenn diese gestohlene Wahl Bestand hat, gibt es keine Hoffnung, dass die Regierung dem Volk zurückgegeben werden kann.

Der englische Originaltext ist abrufbar unter: https://www.paulcraigroberts.org/2020/11/30/the-proof-is-in-the-election-was-stolen/

Der Text wurde von Bernhard Tomaschitz ins Deutsche übersetzt.

[Autor: – Bild: Wikipedia/US Embassy from New Zealand Lizenz: –]