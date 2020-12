Britisches Höchstgericht urteilt für Kinderschutz

Minderjährige müssen Behandlung verstehen, bevor sie mit Geschlechtsumwandlung beginnen

Mitunter versuchen Transgender-Aktivisten bereits Kindern und Pubertierenden einzureden, dass sie ein „falsches Geschlecht“ hätten oder dass sie sich ihr Geschlecht „aussuchen“ könnten. Werden in der Folge medizinische Maßnahmen ergriffen, kann diese Form von Kindesmissbrauch mitunter schwerwiegende, weil irreversible Folgen haben.

In Großbritannien hatte sich eine heute 23-Jährige, die im Alter von 16 Jahren mit der ersten Phase der Geschlechtsumwandlung begann, bevor sie das Verfahren wieder rückgängig machte, an den Obersten Gerichtshof gewandt. Sie forderte, dass die Gabe von Hormonblockern für Kinder für ungesetzlich zu erklären, sofern nicht ein Gericht feststellt, dass eine solche Behandlung in deren „bestem Interesse“ liege. Gerichtet war die Klage gegen den Tavistock and Portman NHS Trust des staatlichen Gesundheitsservice, der als einzige britische Einrichtung Geschlechtsumwandlungen für Kinder betreibt.

Das Oberste Gericht gab der Klägerin Recht. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass es „höchst unwahrscheinlich“ ist, das ein Kind im Alter von 13 Jahren oder jünger aufgrund seiner Reife eine Einverständniserklärung zum Beginn der Einnahme von Pubertätsblockern abgeben kann. Außerdem äußerten die Richter Zweifel, ob 14- oder 15-Jährige in der Lage sind, die langfristigen Folgen einer solchen Entscheidung abzuwägen. Die Transgender-Lobby zeigt sich von der Gerichtsentscheidung naturgemäß enttäuscht.

[Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Diliff Lizenz: CC BY-SA 3.0]