USA: Illegale Migranten brauchen weder Corona-Impfung noch negativen Test

Illegale Einwanderer werden offenkundig als weniger ansteckend als Touristen und Geschäftsreisende betrachtet

Ab Anfang November sollen Nicht-US-Bürger in die Vereinigten Staaten einreisen dürfen, wenn sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Bei illegalen Einwanderern will die linke Biden-Regierung hingegen auf Impfnachweise oder Corona-Tests verzichten, wie Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, auf Nachfrage eines Journalisten des Senders Fox bekanntgab. In den vergangenen Tagen und Wochen strömten tausende Migranten aus Lateinamerika und aus Haiti an die Südgrenze der USA, um Asyl zu beantragen.

Mit hanebüchenen Behauptungen versuchte Psaki zu erklären, warum illegale Einwanderer weniger gefährlich seien als Touristen oder Geschäftsreisende. Die beiden Situationen könnten nicht miteinander verglichen werden, und „wenn Personen (gemeint sind die illegalen Einwanderer, Anm.) über die Grenze kommen, dann werden sie untersucht ob sie Symptome haben. Wenn sie Symptome haben, dann ist beabsichtigt, dass sie unter Quarantäne gestellt werden.“

Außerdem meinte Psaki, die illegalen Migranten „beabsichtigen nicht, für längere Zeit hier zu bleiben“. Hier stellt sich die Frage, warum jährlich viele Tausend Menschen aus Lateinamerika die lange, beschwerliche und sehr gefährliche Reise Richtung USA auf sich nehmen, wenn sie nicht beabsichtigen, sich auf der Suche nach einem besseren Leben dauerhaft in den Vereinigten Staaten niederlassen.