Selenski nicht erwünscht: „Nicht der richtige Zeitpunkt“ für Besuch in Israel

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/President Of Ukraine from Україна Lizenz: CC BY-SA 1.0 DEED

Israel bietet ukrainischem Präsidenten keine Gelegenheit für PR-Show

Wolodimir Selenski versteht es gekonnt, bei Auslandsbesuchen, vor allem in Europa, sich in Szene zu setzen. Nachdem palästinensische Hamas Terroranschläge in Israel verübt hatte, wollte der nun der ukrainische Präsident dem jüdischen Staat einen Besuch abstatten. Konkret wollte Selenski zusammen mit US-Außenminister Antony Blinken Israel einen „Solidaritätsbesuch“ abstatten.

Doch die Israelis haben in ihrer derzeitigen schwierigen Lage offenbar besseres zu tun, als Selenski die Gelegenheit für eine PR-Show in eigener Sache zu bieten. Sie teilten ihm mit, dass sie derzeit keinen Besuch wünschen, er aber zu einem späteren Zeitpunkt dem Land einen Besuch abstatten könne.

Die Nachrichtenseite Ynetnews schrieb, dass laut Quellen, die mit der Anfrage vertraut sind, Israel Selenski mitteilte, dass „es nicht der richtige Zeitpunkt ist“. Aber er könne das Land zu einem späteren Zeitpunkt besuchen. Wie Ynetnews weiter schreibt, möchte Selenski seine Unterstützung für Israel zum Ausdruck bringen, aber „aufgrund seiner eigenen Zwänge“, da sich die Ukraine im Krieg mit Russland befindet, schaffe er keine „eigenständige Reise“ nach Israel, und es wird erwartet, dass er Israel als Teil seiner zukünftigen Europareisen einbeziehen wird.