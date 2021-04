Vielgeplagtes Indien

Auch in Indien zählen nur die Corona-Toten

Der indische Subkontinent zählt 1,3 Milliarden Einwohner. Und ist somit das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde. Nachdem Indien keine Einkindpolitik kannte, wird es China in einigen Jahren in dieser Hinsicht vom ersten Platz stoßen.

Dennoch wird Indien von zahllosen Plagen heimgesucht, welche Hunderttausende dahinraffen, wie einem Artikel der NZZ zu entnehmen ist.

Corona? Nein. 400.000 Inder sterben jährlich an der Lungenkrankheit Tuberkulose. Oftmals übertragen durch Rinder, welche sich in den Dörfern frei bewegen und mit den ländlichen Bewohnern nach wie vor eng zusammenleben.

Aber es gibt noch eine andere schreckliche Plage. Corona? Nein. Noch immer nicht. Von den 1,3 Milliarden Menschen verfügt ein Drittel über keine Toilette. Somit sehen sich etwa 400 Millionen Personen gezwungen ihre Notdurft in den Büschen zu verrichten.

Was unweigerlich zu den so genannten Lagerkrankheiten führt, welche in früheren Zeiten für höhere Verluste sorgten als direkte Feindeinwirkung. 500.000 Inder sterben an Cholera und Typhus. Jährlich.

Jedoch wird Indien von weiteren Plagen heimgesucht. Corona? Nein. Wieder nicht. Tollwut, Lepra, Fieber und von Zeit zu Zeit die Beulenpest führen zusätzliche Todesfälle herbei. Na und? Wen interessierts? Was ist jetzt endlich mit Corona?

Ja. Auch Corona führt zu Todesfällen in Indien. Oder wurde bei Toten festgestellt. Zuletzt 195.000. Bei 1,3 Milliarden Einwohnern. Also etwa 0,02 Prozent.

Hinzu kommen Kollateralschäden, ob der eingeschränkten Gesundheitsversorgung. Während im Westen Herzinfarkte und Schlaganfälle „übersehen“ werden, kann man sich vorstellen, was Corona-Maßnahmen in einem Land bedeuten, welches jährlich 400.000 an Tuberkulose und 500.000 an Lagerkrankheiten verliert.

Währenddessen gruselt sich der Westen angesichts fehlenden Sauerstoffs und brennender Scheiterhaufen. Wo im Übrigen auch die zahlreicheren anderen Toten verbrannt werden. Jedoch nicht so medienwirksam.

Warum spielen die Inder bei dieser offenkundigen Heuchelei mit? Ganz einfach. Die WHO zahlt nur für Corona. Und der Westen, vor allem Kontinentaleuropa, braucht die indische Mutation des China-Virus, um die Hysterie weiter zu befeuern.

Ach ja. Das darf man nicht sagen. „China-Virus“. „Indien-Mutante“ hingegen schon…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Election Commission of India Lizenz: Government Open Data License – India (GODL)]