Wenn Österreich schlau wäre…

Reaktionäres Tagebuch

Der Verfasser dieser Zeilen war einigermaßen konsterniert. Ein Analyst der Autoindustrie erklärte den Wahnsinn in wenigen Worten. Wenn Deutschland eine Million E-Autos am Netz hat, muss jederzeit mit einem „Black Out“ gerechnet werden.

Als Idee für eine Investitionsmöglichkeit nannte er die Errichtung eines Atomkraftwerkes in Westpolen. Deutschland wird ob des Ausstiegs aus der Atomenergie, der fossilen Energie und des Ausbaus der E-Mobilität nicht genügend Strom haben. So simpel. So offenkundig. So uneinsichtig die Politik.

Nun kämpft Deutschland nicht nur mit dem Ausstieg aus Atom, Kohle, Verbrennungsmotor, sondern auch mit dem Ausstieg aus Fleisch, Tourismus, Flugverkehr, Rauchen, Trinken, Gastronomie, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vernunft, Verstand, Maskenpflicht, Ansammlungen, Veranstaltungen, Theater, Konzerte und Freiheit.

Ziemlich viele Projekte auf einmal, um den Menschen in ein gehorsames, geschlechtsneutrales wie klimaneutrales Objekt zu verwandeln. Um im Übrigen dem Multi-Kulti-Terror, dem Tugendterror wie dem Maskenterror kritiklos zu gehorchen.

Man denke an die freiheitsliebenden Hansestädte. Die leidgeprüften Ostdeutschen. Die augenzwinkernden, katholischen Süddeutschen.

Geknechtet. Bevormundet. Entmündigt.

Und dann vor ihrer Nase. Österreich. Das Paradies der Freiheit. Fleischessen ohne schlechtes Gewissen. Rauchen in der Kneipe. Einkaufen ohne Maske. Biertrinken ohne Restriktion. Mobilität ohne Dieselverbote. Meinungsfreiheit ohne Tugendterror. Versammlungsfreiheit ohne Auflagen. Hochkultur. Nonchalance. Guter Kaffee. Und als Krönung von dem Ganzen: Die selbe Sprache und eine gemeinsame Geschichte.

Kommen Sie nach Österreich. Hier dürfen Sie alles, was bei Ihnen verboten ist…

Und dann. Vor ihrer Nase. Österreich schlägt die Türe zu.

Rauchverbot, Maskenpflicht, Reisesperren, Angst, Terror, Zensur, Wahnsinn, Schwachsinn.

In einer Schattierung von Grau. Aber noch immer Grau. Das Grau der Diversität, der Buntheit, der Regenbögen, des Virus-Regimes wie des CO 2 Regimes.

Nicht auszudenken, wenn Österreich schlau wäre…

[Autor: G.B. Bild: Ulrike Leone auf Pixabay Lizenz: –]