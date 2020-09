Jetzt reichts! Corona-Wahn nimmt Überhand

“Es wird wieder ernst”, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz zu Beginn einer Pressekonferenz der Bundesregierung zu den Folgen der Corona-Ampelkommission.

Die Angstmacherei geht weiter. „Die zweite Welle kommt!“ – Das bestätigt angeblich der starke Anstieg an Neuinfizierten. Jetzt muss man sich also wieder auf einen zweiten Lockdown gefasst machen. Der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte dazu: “Die richtigen Maßnahmen müssen zum richtigen Zeitpunkt gesetzt werden”.

Das bedeutet ab Montag folgendes:

Ab Montag muss der Maulkorb wieder verpflichtend überall getragen werden, also sowohl im Handel als auch in Schulen. Bei Veranstaltungen dürfen in geschlossenen Räumen nur insgesamt 50 Personen anwesend sein, draußen sind immerhin 100 Leute erlaubt. Bei großzügigem Platzangebot dürfen Großveranstalter 1500 Gäste laden. Für die Gastronomie gelten auch wieder verschärfte Regeln. Kellner müssen ohne wenn und aber mit der Atemerschwernis herumlaufen. Essen gibt es nur auf fixen Plätzen.

Diese „milden“ aber unnötigen Umstände sind nicht von einer weiteren Verschärfung gefeit, wie mehrfach betont wurde.

Wie schon erwartet gab Anschober bekannt, dass weitere Bezirke auf gelb geschaltet werden, der Bundeskanzler wollte für Wien sogar die Ampel auf Orange schalten. Wozu eigentlich eine Ampel einführen, wenn positive Teile erst recht nicht ausgenommen? Sein schwarzer, überfordert wirkender Parteigenosse Innenminister Karl Nehammer zeigte sich unterdessen erfreut, dass in Wien das “Gefahrenbewusstsein angekommen” sei.

Wer den gestrigen ZurZeit Online-Artikel zum ServusTV-Interview mit Dr. Bhakdi nicht gelesen hat, kann sich bezüglich der sogenannten „Corona-Pandemie“ von einem tatsächlichen Experten bezüglich des Covid-19 Virus und seinen Gefahren informieren:

https://zurzeit.at/index.php/corona-nur-fehlalarm-einschaetzungen-von-prof-dr-sucharit-bhakdi-richtig/

Sonst noch einmal einfach zusammengefasst:

Corona ist mit einer leichten bis mittleren Grippe zu vergleichen – wegen der macht auch niemand einen Aufstand. infizieren kann sich jeder, aber das ist für Menschen unter 70 und ohne Vorerkrankungen komplett vernachlässigbar, da die Sterberate bei 0,1- 0,2% liegt. Das ist nichts! Wozu einen wirtschaftlichen Ausfall riskieren? Die Maske ist dementsprechend sinnlos – gerade in Schulen. Es ist bereits bestätigt, dass sie auch zu psychischen Problemen führen kann. Ebenso sind übergreifende Tests sinnlos. Aussagekräftig ist rein die Zahl der Schwererkrankten und der Toten. Und die ist gleich geblieben.

Die bereits aufgedeckte, bewusste Angstmacherei der Regierung ist nichts als ein billiger Trick die Bevölkerung in Schach zu halten. Die Intention ist recht einfach: Rückblickend sind nämlich alle dankbar, wenn sie von den schwarz-grünen Held*innen vor so einer alles-tötenden Pandemie gerettet wurden. Und so sollte man sich an ein Zitat von Bismarck zurückerinnern:

„Wenn irgendwo zwischen zwei Mächten ein noch so harmlos aussehender Pakt geschlossen wird, muss man sich sofort fragen, wer hier umgebracht werden soll.“

[Autor: A.P. Bild: Wikipedia/Bundesministerium für Finanzen Lizenz: CC BY 2.0]