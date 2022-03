Autor: B.T. Bild: Wikipedia/

Kriegstreiber Biden nennt Putin einen Kriegsverbrecher

US-Präsident Joseph „Joe“ Biden bezeichnete seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine als „Kriegsverbrecher“. Doch ein altes Sprichwort sagt, „wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen“. So grub der Chef der russischen Weltraumorganisation Roskosmos, Dmitri Rogosin, aus den Tiefen des Internets ein Video aus.

Dieses zeigt Biden bei einer Sitzung des auswärtigen Ausschusses des US-Senats. Dabei rühmt sich der damalige Senator, der Urheber des völkerrechtswidrigen Bombenkriegs der NATO gegen Jugoslawien im Jahr 1999 gewesen zu sein, dem hunderte Zivilisten zum Opfer fielen: „Ich war es, der vorgeschlagen hatte, Belgrad zu bombardieren. Ich war es, der vorgeschlagen hatte, US-amerikanische Piloten zu schicken und alle Donaubrücken zu sprengen. Ich war es, der vorgeschlagen hatte, ihnen alle Treibstoffvorräte zu entziehen. Ich war es, der dies alles vorgeschlagen hatte.“

Dabei handelte es sich um keinen einmaligen Ausrutscher des nunmehrigen US-Präsidenten. Denn Biden tat sich auch im Vorfeld der völkerrechtswidrigen Aggression der Vereinigten Staaten gegen den Irak als Kriegstreiber hervor. Wie die britische Zeitung „The Guardian“ schrieb, nutzte Biden im Herbst 2002, also ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn, seine Stellung als Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses des Senats aus, um Stimmung für den Irakkrieg zu machen: „Er konnte alle 18 Zeugen für die wichtigsten Anhörungen des Senats auswählen. Und er wählte vor allem Leute aus, die eine Position für den Krieg unterstützten.“

Bereits vier Jahre zuvor sprach sich Biden bei einer Anhörung im außenpolitischen Ausschuss des Senats für einen Krieg zum Sturz von Saddam Hussein aus. Der Senator aus Delaware sagte 1998, „es ist eine Sache, der wir uns stellen müssen. Der einzige Weg, Saddam Hussein loszuwerden besteht darin, dass wir am Ende allein anfangen müssen, und es wird Leute wie Sie in Uniform erfordern, wieder zu Fuß in der Wüste zu sein, um diesen H****sohn Saddam zu erledigen“.