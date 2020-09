Wird Barbados zur Republik?

Schockierende Nachrichten für die Queen

Die Getreuen Untertanen Ihrer Majestät. Für gewöhnlich denken Westler diesbezüglich meist an die Einwohner Englands, Wales, Schottlands wie Nordirlands. Also die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs. Was oftmals übersehen wird, sind die ebenso getreuen Untertanen Ihrer Majestät in Kanada, Australien, Neuseeland und anderen ehemaligen Kolonien. Zahlenmäßig in etwa so umfangreich wie die britischen Inseln selbst.

Ihre Kriegsschiffe tragen mit Stolz den „Vornamen“ Her Majestic Australian Ship, Her Majestic Canadian Ship etc. Ihre Kampfflugzeuge versehen ihren Dienst in der Royal Canadian Air Force, Royal New Zealand Air Force etc. Frauen und Männer kämpfen in der Royal Australian Army etc.

Ein australischer Premierminister erklärte, dass das Verhältnis zwischen Down Under und dem Mutterland dem Verhältnis zwischen Kindern und Eltern recht nahekomme. Churchill betrachtete die „Geschichte der englischsprachigen Völker“ als sein persönliches Opus Magnum. Der britische Premierminister, der den Terminus „Weltpolizist“ erfand, indem er nach dem Ersten Weltkrieg erklärte, dass das Empire eben diesen nicht spielen könne, war in Kanada geboren.

Nicht zu verwechseln mit dem Commonwealth of Nations, dem auch „Republiken“ wie Pakistan und Indien angehören – die von Zeit zu Zeit auch Kriege gegeneinander führten – ist Königin Elisabeth II. nach wie vor das Staatsoberhaupt von mehr als einem Dutzend Länder.

Nach dem schlimmen Schicksalsschlag im Hinblick auf die Einmischung des Herzogspaares von Sussex in die Wahlen des Partners der Special Relationship, ereilt Ihre Majestät der nächste Tiefpunkt.

Das Empire soll um 280.000 getreue Untertanen Ihrer Majestät beraubt werden. Entsendet Johnson die „Queen Elisabeth II“ und die „Prince of Wales“ mitsamt Begleitschiffen wie dereinst die „Eiserne Lady“ die Royal Navy entsandte, um zu verhindern, dass die Falklands in die Malvinas umbenannt werden.

Oder wird Barbados von einer Umwandlung in eine Republik ablassen. Wie 2016 schon geschehen. Immerhin: Royal sells…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/David Broad Lizenz: CC BY 3.0]