ZurZeit-Podcast: Wir Kellernazis

Von Andreas Mölzer: Die Empörung über die relativ unerwartet zustande gekommene schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich war in linken Kreisen überaus groß. Da protestierten allerlei zeitgeistige Kunstschaffende, doch den Vogel abgeschossen hat dann allerdings der Vorsitzende einer hierzulande anerkannten Religionsgemeinschaft. Er erklärte nämlich in Richtung auf die Landeshauptfrau von Niederösterreich, es sei unerhört, mit der FPÖ zu koalieren, da die meisten Freiheitlichen „Kellernazis“ seien. Nun ist unser Land gottlob noch kein Gottesstaat und die Vertreter irgendwelcher Religionsgemeinschaften können nicht bestimmen, was die Österreicher zu wählen haben und wie die entsprechenden Regierungskoalitionen auszusehen haben …

