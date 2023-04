Zwei Hauptwege in die Krise

Autor: Paul Craig Roberts Bilder: Wikipedia/Minh Nguyen Lizenz: CC BY-SA 4.0

Die USA haben der Welt die Voraussetzungen für eine ­schlimmere Finanzkrise als 2008 geschaffen

Es gibt zwei Hauptwege zu einer möglichen US-Finanzkrise. Eine solche Krise wäre aufgrund der finanziellen Dominanz der USA und aufgrund der Verflechtungen des Globalismus ein großer Schaden für die Menschheit und sie wäre international.

Ein Weg in die Krise ist die derzeitige Zinserhöhungspolitik der Federal Reserve. Diese Politik folgt auf viele Jahre, in denen die Nominalzinsen fast bei null lagen und die Realzinsen negativ waren. Während dieser vielen Jahre wurden die Finanzanlagen, die die Banken in ihren Bilanzen angehäuft haben, wie z. B. Anleihen, mit einem niedrigen Zinssatz verzinst. Wenn die Zentralbank (Federal Reserve) die Zinssätze anhebt, sinken die Werte der niedrig verzinsten Finanzinstrumente, wodurch die Aktivseite der Bankbilanzen schrumpft, nicht aber die Passivseite. Somit treibt die Politik der Zentralbank die Banken in Richtung Insolvenz.

Wenn die Einleger erkennen, dass ihre Einlagen für einige Zeit eingefroren werden oder verloren gehen könnten, wenn sie mehr als 250.000 Dollar betragen, wie es bei vielen Gehaltsabrechnungen von Unternehmen und einigen Privatkonten der Fall ist, ziehen sie ihre Einlagen ab. Die Banken können den Abhebungen nicht nachkommen, weil ihre Vermögenswerte im Verhältnis zu den Einlagen an Wert verloren haben und weil die Preise der in Schwierigkeiten geratenen Vermögenswerte weiter fallen, wenn sie die wertgeminderten Vermögenswerte verkaufen, um die Abhebungen zu decken. Die Vermögenswerte der Silicon Valley Bank waren stark mit niedrig verzinsten US-Staatsanleihen gewichtet, deren Wert durch die Anhebung der Zinssätze durch die Federal Reserve gesunken ist. Die beiden anderen Banken wurden Opfer von Kryptowährungen, die für die Bilanz einer Bank zu volatil sind.

Um zu verhindern, dass der Zusammenbruch der drei US-Banken eine allgemeine Panik auslöst, wurde angekündigt, dass die Zentralbank alle Banken mit ausreichend Bargeld versorgen würde, um Abhebungen vornehmen zu können, und dass alle Einlagen versichert seien, auch wenn sie über dem versicherten Betrag lägen. Dies sollte eine Panik verhindern. Wenn die Zentralbank jedoch die Zinssätze weiter anhebt, werden die höheren Zinssätze weitere Banken in die Insolvenz treiben. Zentralbanken machen Fehler wie jeder andere auch. In Europa ist die Credit Suisse, eine große internationale Bank, in Schwierigkeiten, und doch hat die Europäische Zentralbank gerade eine Zinserhöhung angekündigt.

Der zweite Weg in die Krise führt über die Billionen Dollar an Derivaten, die von den fünf großen US-Banken gehalten werden, deren Geschäfte international sind. Veröffentlichten Berichten zufolge halten die fünf größten Banken Derivate im Wert von 188 Billionen Dollar. Diese Summe übersteigt bei weitem die Kapitalbasis der Banken. Niemand weiß, wie hoch das Risiko bei diesen Derivaten ist. Aber der Dollarbetrag ist viel höher als 2008, so dass das Potenzial für eine schlimmere Krise besteht. Es genügt ein Fehler eines Anleihehändlers in einem großen Institut, um eine Krise auszulösen.

Die Derivatkrise von 2008 (die sich 2006 und 2007 langsam anbahnte) war die Folge der 1999 erfolgten Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes, das seit seiner Verabschiedung im Jahr 1933 66 Jahre lang Finanzkrisen verhindert hatte. Die Befürworter der Abschaffung behaupteten, dass „die Finanzmärkte sich selbst regulieren und keine Regulierungsbehörden brauchen, die Regeln aufstellen“. Sie hatten Unrecht, wie sich neun Jahre später herausstellte.

Das Frank-Dodd-Gesetz ­erlaubt die Beschlagnahme des Geldes der Einleger.

Das Glass-Steagall-Gesetz trennte das Geschäfts- vom Investmentbanking. Geschäftsbanken, die Einlagen entgegennehmen und auf dieser Grundlage Kredite vergeben, durften keine riskanteren und spekulativeren Unternehmungen eingehen als Investmentbanken, die damals durch das persönliche Vermögen ihrer Partner kapitalisiert waren. Dies hinderte die Geschäftsbanken daran, mit dem Geld der Einleger zu spekulieren. Die Aufhebung von Glass-Steagall ermöglichte es den Geschäftsbanken, die Einlagen der Einleger und nicht ihr eigenes Geld zu verwenden, um sich wie Investmentbanken zu verhalten. Auf diese Weise erwarben die großen Geschäftsbanken, die „zu groß sind, um zu scheitern“, massive Derivatrisiken. Die Derivat-Risiken wurden weder von den Banken noch von den Rating-Agenturen oder den Aufsichtsbehörden verstanden und explodierten in der Krise von 2008, die zur Rettung der Banken durch die Steuerzahler und zu einem Jahrzehnt der Niedrigzinspolitik führte, um die Aktivseite der Bankbilanzen zu sanieren.

Die Öffentlichkeit war über die Rettungsaktion verärgert. Das Ergebnis war das Dodd-Frank-Gesetz, das von Politikern, Wirtschaftswissenschaftlern und Finanzmedien fälschlicherweise als Lösung des Problems dargestellt wurde, das durch die Aufhebung von Glass-Steagall entstanden war. Aber es war keine Lösung. Dodd-Frank schuf ein neues Problem. Was das Dodd-Frank-Gesetz „behoben“ hat, war die Verhinderung von Rettungsaktionen für Steuerzahler. Stattdessen sollte es „Bail-ins“ geben. Das bedeutet, dass Banken, die in Schwierigkeiten geraten, sich selbst retten können, indem sie das Geld der Einleger beschlagnahmen dürfen. Mit anderen Worten: Das Dodd-Frank-Gesetz schuf einen starken Anreiz für einen Ansturm auf in Schwierigkeiten geratene Banken. Schwierigkeiten müssen nicht zwangsläufig den Zusammenbruch der Bank bedeuten oder zu einem solchen führen. Aber aufgrund des Dodd-Frank-Gesetzes können die Einleger das Risiko nicht tragen, also ziehen sie ihre Gelder ab und verursachen den Zusammenbruch der Bank.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Krise von 2008 und das Potenzial für weitere Krisen ausschließlich auf der Aufhebung von Glass-Steagall und der Verabschiedung von Frank-Dodd beruhen. Wir haben es hier mit einem völligen Versagen der Intelligenz der US-Regierung und der Wirtschaftswissenschaftler zu tun. Ihr Werk hat das Potenzial, das bestehende Finanzsystem der Welt zum Einsturz zu bringen. Es war das Werk von Vollidioten.

Es stellt sich natürlich die Frage: Handelt es sich um echte Dummheit oder um ein Komplott, das darauf abzielt, das Finanzsystem, wie wir es kennen, zum Einsturz zu bringen, um uns mit der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung zu „retten“? Werden wir von den Überresten der Demokratie und der Selbstverwaltung in die totale Tyrannei übergehen?

Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 200 US-Banken dem gleichen Risiko ausgesetzt sind wie die, die die Silicon Valley Bank zerstört haben. Die höheren Zinssätze der Federal Reserve zerstören die Solvenz der Banken. Doch die US-Notenbank ist nicht von ihrer katastrophalen Politik abgerückt, und angesichts der drohenden Pleite der Credit Suisse hat die EU-Zentralbank die Zinssätze erhöht! Ja, die Menschen sind dumm. Aber sind sie auch so dumm? Könnte es sein, dass dies absichtlich geschieht und eine geheime Agenda verfolgt wird?

Bei diesem Text handelt es sich um Ausschnitte eines Interviews, das Dr. Paul Craig Roberts dem russischen geo­politischen ­Institut GEOFOR gegeben hat und das ZurZeit mit freundlicher Genehmigung des Autors veröffentlicht.