243 Verhaftungen wegen Dopingverdachts

Bei der großen Doping Razzia „Operation Viribus“ wurden Millionen Präparate sichergestellt.

In einer Großoperation im Kampf gegen Doping konnte die Polizei einen beträchtlichen Erfolg vermerken: 234 Personen wurden verhaftet und 3,8 Millionen Dopingpräparate, sowie gefälschte Medikamente wurden sichergestellt.

Die „Operation Viribus“ wurde in 23 EU-Ländern und 10 Ländern außerhalb der EU durchgeführt.

Die Polizei konnte insgesamt 17 organisierte kriminelle Banden einkassieren und knapp 24 Tonnen an Rohsteroidpulver aus neun Untergrund-Labors in Europa sicherstellen. Laut Europol sei die „Operation Viribus“ bis dato die größte Operation im Bereich Anti-Doping, überhaupt. An dem Großeinsatz unter Federführung der griechischen und italienischen Polizei war auch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) beteiligt.

Durch die Razzia konnte festgestellt werden, dass Hobbyathleten illegale Substanzen in kleinen Mengen mit Kryptowährungen oder Prepaid-Kreditkarten kauften und vieles davon über Fitnessstudios und Online-Apotheken durchgereicht wurde.

Insgesamt wurden im Rahmen der Operation bei diversen Sportveranstaltungen 1357 Urin- und Bluttests vorgenommen, 1000 Personen wurden laut Angaben der Polizei wegen der Produktion, Veräußerung oder Verwendung leistungssteigender Substanzen angezeigt und 839 Strafverfahren eingeleitet.

