Amazon streicht „Black Lives Matter“-Organisation von seiner Wohltätigkeitsplattform

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Anthony Crider

Spenden von bis zu 60 Millionen Dollar wurden mutmaßlich nicht ordnungsgemäß verbucht

Amazon hat die Black Lives Matter Global Network Foundation, die ein Teil der kulturmarxistischen Black Lives Matter-Bewegung (BLM) ist, von seiner Wohltätigkeitsplattform gestrichen. Der US-amerikanische Internethändler begründet seine Entscheidung damit, dass die BLM-Stiftung nicht offenlegte, was mit den vielen Millionen Dollar geschehen ist, die sie nach den Kundgebungen nach dem Tod des vorbestraften Afroamerikaners George Floyd erhalten hatte. Laut Medienberichten geht es um bis zu 60 Millionen Dollar.

„Wohltätige Organisationen müssen die in unserer Teilnahmevereinbarung festgelegten Anforderungen erfüllen, um für AmazonSmile in Frage zu kommen“, sagte ein Amazon-Vertreter dem „Washington Examiner“. „Neben anderen Voraussetzungen müssen die Organisationen in ihrem Gründungsstaat und in den Staaten und Territorien, in denen sie zum Geschäftsbetrieb zugelassen sind, einen guten Ruf genießen. Organisationen, die die in der Vereinbarung aufgeführten Anforderungen nicht erfüllen, kann die Zulassung entzogen oder ausgesetzt werden. Wohltätigkeitsorganisationen können beantragen, wieder zugelassen zu werden, sobald sie wieder einen guten Ruf haben“, führte der Amazon-Sprecher weiter aus.

Wessen Geistes Kind die BLM ist, zeigen Aussagen von Patrisse Cullors. Die Mitbegründerin der linksextremen Organisation, die im Mai aus der BLM ausgetreten ist, sagte, dass die offenkundig nicht verbuchten Millionen, die BLM 2020 erhalten hatte, aus der „Schuld weißer Unternehmen“ stammen: „Die Leute müssen wissen, dass wir nicht rausgegangen sind und das Geld angefordert haben. Das ist Geld, das von weißer Schuld kommt, weißer Unternehmensschuld, und sie haben einfach Geld hineingeschüttet.“

Das Ganze ist irgendwie eine moderne, politisch korrekte Form des mittelalterlichen Ablasshandels. Damals wie heute wollten sich Menschen von angeblichen Sünden freikaufen und ihr Seelenheil fördern. Und damals wie heute bereicherten sich Menschen an der Gutgläubigkeit der Ablasszahler.