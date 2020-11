Anti-Terror-Packet muss „menschenrechtskonform“ umgesetzt werden

Die grüne Justizministerin Alma Zadic und ihre Parteikollegin Sigi Maurer fordern Rechte an falscher Stelle. Keine Nachsicht im Umgang mit Islamisten!

Der extreme Islamismus ist in Europa seit den großen Einwanderungswellen unkontrollierbar. Die Sicherheitsbehörden der EU und ihrer Staaten sind scheinbar überfordert. Die Zahl der Terroranschläge und deren Opfer ist seit 2015 fast ins Unermessliche abgerutscht.

Die von Merkel proklamierte Willkommenskultur und die europaweite Politik der offenen Grenzen brachte uns Rückkehrer, Schläfer und aktive Terroristen, die für ihren fundamentalistischen Glauben zu unvorstellbaren Taten bereit sind. Dass im Grunde genommen jeder radikalisierte Mohammedaner ein Terrorist werden könnte und dazu nur ein Küchenmesser bräuchte, scheint die sogenannten „Gutmenschen“ nicht zu stören. Wichtiger für sie sind die Menschenrechte, die offenbar auch Terroristen in gleicher Weise zustehen. Wer denkt in diesem Zusammenhang schon an eine Relativierung?

Eine Pauschalisierung der Mohammed-Treuen ist zwar nicht notwendig oder das Ziel. Aber diese momentan besonderen Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Mit der unangenehmen Ungewissheit, wann denn der nächste Mensch enthauptet oder die nächste Menschenmasse von einem „Allahu akbar“-Rufenden hochgesprengt wird, ist nämlich unerträglich. Das Grundbedürfnis und Grundrecht der Menschen ist die Freiheit sich sicher bewegen zu können. Das ist leider schon längst nicht mehr gewährleistet. Wie wir wissen, nicht einmal in Österreich.

Das Einzige was den Völkern der europäischen Länder wieder Sicherheit bringen könnte, sind die notwendigen Maßnahmen die jene Blümchenpolitiker nicht umsetzen können. Der Klubobmann der FPÖ, Herbert Kickl, fordert, das in dieser Situation einzig Übrige, nämlich Kontrolle.

„Nicht reinlassen, abschieben, verbieten, einsperren und nicht mehr rauslassen – das ist das Einzige, das im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus funktioniert“, so Kickl zum Anti-Terror Packet.

In dieser Thematik, wenn es um Menschenleben geht, gibt es leider keinen Platz für falsche Solidarität, persönliche Freiheit oder irgendwelche utopischen linken Vorstellungen. Wenn man nicht bald jenen Überzeugungstätern Einhalt gebietet, kommen weitere unschuldige Tote auf die Liste der Verantwortlichkeit jener Gutmenschen, die bis jetzt noch immer nicht in der Realität angekommen sind.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Die Grünen Lizenz: CC0]