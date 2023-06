Biden beschäftigt sich seit 270 Jahren mit Außenpolitik

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/The White House Lizenz: CC BY-SA 4.0

Schlechter Witz oder Ausrutscher? – Weiterer bizarrer Auftritt des US-Präsidenten

Die bizarren Auftritte von US-Präsident Joseph „Joe“ Biden werden immer häufiger. Diesmal war es während einer Veranstaltung in Aherton in Kalifornien. Biden sagte: „Ich werde jetzt etwas Unerhörtes sagen. Ich glaube, ich weiß so viel über die amerikanische Außenpolitik wie kein anderer lebender Mensch, einschließlich Dr. Kissinger.“ Und er fügte, wie auf der Internetseite des Weißen Hauses nachzulesen ist (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/06/19/remarks-by-president-biden-at-a-campaign-reception-atherton-ca/ ), hinzu: „Das ist es, was ich mein ganzes Leben lang getan habe – die letzten 270 Jahre lang.“

Dass sich Biden seit 270 Jahren, also seit 1753, mit US-amerikanischer Außenpolitik beschäftigt, ist natürlich Unsinn. Entweder war es ein schlechter Witz, oder ein erneuter Aussetzer des Präsidenten. Denn der 80-Jährige ist „erst“ rund 50 Jahre in der Politik tätig. Und während seiner Laufbahn war Biden unter anderem Vorsitzender des einflussreichen außenpolitischen Ausschusses des Senats. In dieser Funktion trat Biden vor allem als Kriegstreiber auf. Sei es in Bezug auf den völkerrechtswidrigen NATO-Bombenkrieg gegen Serbien, sei es im Zusammenhang mit dem US-Angriffskrieg gegen den Irak.

Biden ist 20 Jahre jünger als der von ihm angesprochene Henry Kissinger, der Ende Mai seinen 100. Geburtstag feierte. Kissinger war in den 1970er Jahren Nationaler Sicherheitsberater und Außenminister. Und Kissingers Wort hat auch heute noch Gewicht. Das liegt nicht nur an seiner langjährigen Erfahrung, sondern auch daran, dass er trotz seines hohen Alters immer noch geistig fit ist.