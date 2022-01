Biden beschimpft kritischen Journalisten als „dummen Hurensohn“

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America

US-Präsident wollte Frage zu hoher Inflation nicht beantworten

Sein Verständnis zu kritischen Medien hat US-Präsident Joseph „Joe“ Biden eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der linke Präsident beleidigte am Ende einer Pressekonferenz im Weißen Haus, als das Mikrophon noch eingeschaltet war, den Journalisten Peter Doocy vom konservativen Nachrichtensender Fox News als „stupid son of a bitch, also als „dummen Hurensohn“. Doocy wollte vom Präsidenten wissen, welche politischen Auswirkungen die hohe Inflation haben werde. Biden murmelte ins Mikrophon: „Das ist ein großer Vorteil. Mehr Inflation. Was für ein dummer Hurensohn.“

Zovor hatte Biden erklärte, seine Regierung habe die Rekordinflation in den USA unter Kontrolle und senke die Preise für alles, von Lebensmitteln bis zu iPhone-Reparaturen. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass sich die Inflation in den Vereinigten Staaten seit Bidens Amtsantritt vor einem Jahr vervielfacht hat. Lag die Inflation im Jänner 2021, bei moderaten 1,4 Prozent, so kletterte die Teuerungsrate bis Dezember 2021 auf sieben Prozent – das ist der höchste Wert seit 1982 und damit ein Armutszeugnis für die Wirtschaftspolitik der Biden-Regierung.

Überhaupt scheint Biden ein großes Problem mit kritischen Fragen zu haben. Denn er weigerte sich, Fragen zu den anhaltenden Spannungen mit Russland wegen der Ukraine zu beantworten und beschwerte sich, dass die Reporter nicht beim Thema bleiben würden. Das Pressekorps des Weißen Hauses war zur Eröffnung einer Sitzung des Wettbewerbsrates eingeladen gewesen.