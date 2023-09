Bürgermeister warnt: „Migranten werden New York zerstören“

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/Metropolitan Transportation Authority NY Lizenz: CC BY-SA 4.0

Millionenmetropole leidet unter lascher Einwanderungspolitik der Biden-Regierung

Für die Regierung von US-Präsident Joseph „Joe“ Biden ist die Bekämpfung der illegalen Einwanderung kein Anliegen. Massen an illegalen Einwanderern strömen in die Vereinigten Staaten, was insbesondere in den Großstädten zunehmend für Probleme sorgt. Besonders betroffen ist New York, was den dortigen Bürgermeister Eric Adams – der genauso wie Biden den linken Demokraten angehört – nun zu drastischen Worten veranlasst.

Adams sagte, dass New York City durch einen Zustrom Migranten von der Südgrenze zerstört werde, und fügte hinzu, dass er keine Möglichkeit sehe, das Problem zu lösen. Seit letztem Jahr habe es einen Zustrom von 110.000 Migranten in den „Big Apple“ gegeben, und jeden Monat würden 10.000 kommen. Konkret sagte Adams bei einer Rede in Manhattan: „Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, New Yorker, noch nie in meinem Leben hatte ich ein Problem, bei dem ich kein Ende sah – ich sehe kein Ende davon“. Und „dieses Problem“, also der Massenzustrom von illegalen Migranten, „wird New York zerstören“, warnte der Bürgermeister.

Der Massenzustrom illegaler Einwanderer bedeutet für New York auch eine erhebliche finanzielle Belastung. So wies Adams auf neue Prognosen hin, wonach die Haushaltslücke der Stadt auf fast zwölf Milliarden Dollar anwachsen könnte. Laut „New York Times“ schätzt die Stadtverwaltung, dass die Migranten die Stadt über drei Jahre den gleichen Betrag kosten könnten. Oder anders formuliert: Die Migranten kosten die Stadt und damit die Steuerzahler knapp vier Milliarden Dollar im Jahr.