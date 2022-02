Der Krieg, die Ukraine und die Heuchelei des Herrn Biden

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/The White House

Heutiger US-Präsident war glühender Befürworter der völkerrechtswidrigen Kriege gegen Serbien und den Irak

Wie zu erwarten war, verurteilte US-Präsident Joseph „Joe“ Biden die russische Militäroperation in der Ukraine mit scharfen Worten: „Präsident Putin hat sich für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu katastrophalen Verlusten an Menschenleben und menschlichem Leid führen wird. Russland allein ist verantwortlich für den Tod und die Zerstörung, die dieser Angriff bringen wird“, ist in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung zu lesen.

Betrachtet man die Vergangenheit Bidens, wird rasch ersichtlich, dass der amtierende US-Präsident alles andere als eine Friedenstaube ist, die sich um „Verluste an Menschenleben und menschliches Leid“ Sorgen macht. Im Gegenteil, in den vergangenen 25 Jahren erwies sich Biden als führender Kriegstreiber in den Reihen der Demokratischen Partei.

Als im Frühjahr 1999 das angebliche „Friedensbündnis“ NATO einen völkerrechtswidrigen Bombenkrieg gegen Serbien führte, war Biden das zu wenig. Am 20. April 1999 berichtete CNN, dass im Senat eine parteienübergreifende Resolution eingebracht wurde, die Präsident Bill Clinton die Genehmigung erteilen würde, „alle erforderlichen Kräfte und sonstigen Mittel einzusetzen“, einschließlich US-Bodentruppen, um die Schlacht in Jugoslawien zu gewinnen. Unter den Miteinbringern der Resolution befand sich Biden, der damals Senator war. Später bezeichnete er seine Rolle beim NATO-Krieg gegen Serbien als „einen der stolzesten Momente“ in seiner langen politischen Karriere.

Wenige Jahre später tat sich Biden als glühender Befürworter der völkerrechtswidrigen US-Aggression gegen den Irak hervor. Im Herbst 2002, also rund ein halbes Jahr vor Beginn des Irakkrieges, war er einer jener 77 Senatoren, die für den Krieg stimmten. Wie die britische Zeitung „The Guardian“ schrieb, nutzte Biden damals seine Stellung als Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses des Senats aus, um Stimmung für den Irakkrieg zu machen: „Er konnte alle 18 Zeugen für die wichtigsten Anhörungen des Senats auswählen. Und er wählte vor allem Leute aus, die eine Position für den Krieg unterstützten.“

Und bereits 1998 phantasierte der damalige Senator aus Delaware von einem Krieg gegen den Irak. Biden sagte, „es ist eine Sache, der wir uns stellen müssen. Der einzige Weg, Saddam Hussein loszuwerden besteht darin, dass wir am Ende allein anfangen müssen, und es wird Leute wie Sie in Uniform erfordern, wieder zu Fuß in der Wüste zu sein, um diesen H****sohn Saddam zu erledigen“.