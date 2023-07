Die verschwiegene Christenverfolgung in der Ukraine

Autor: B.T. Bildrechte: Zentrum für Geostrategische Studien. Lizenz: CC BY-SA 2.0

Hochkarätig besetzte Konferenz des Zentrums für Geostrategische Studien widmet sich hochbrisantem Thema

Die Europäische Union behauptet immer wieder, bei ihrer auch militärischer Unterstützung der Ukraine gehe es um die Verteidigung europäischer „Werte“. Tatsächlich aber tritt das Selenski-Regime grundlegende Menschenrechte mit Füßen, vor allem dann, wenn es sich um Russen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit handelt. Davon besonders betroffen ist die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche, die nicht zu verwechseln ist mit der Selenski-treuen Orthodoxen Kirche der Ukraine, die unter der Schirmherrschaft des Patriarchats von Konstantinopel steht. Die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche ist zahlreichen Formen der Verfolgung ausgesetzt, zu nennen ist etwa die gewaltsame Besetzung eines der ältesten Zentren der orthodoxen Welt – des Kiewer Höhlenklosters.

Während westliche Medien zu diesen schweren Menschenrechtsverletzungen schweigen, veranstaltete am 22. Juli die österreichische Sektion des Zentrums für Geostrategische Studien in Wien eine Konferenz zum Thema Religionsrechtsverletzungen mit besonderem Fokus auf die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche im Kontext der aktuellen Ereignisse.

Erzpriester Slađan Vasić vertrat die Ansicht, dass die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche aus kirchenrechtlicher Sicht die einzige reguläre orthodoxe Kirche in der Ukraine ist, deren Existenz nicht bestritten werden kann. Allerdings gäbe es „Beweise für Völkermord“, für die „ukrainische Zerstörung der orthodoxen Kirche“, erklärte Daniel Kovalik. Der Professor für humanitäres Recht aus den USA hatte kürzliche den Donbass besucht und berichtete von Kirchen und Klöstern in diesem Gebiet, die von der ukrainischen Armee angegriffen wurden und weiterhin angegriffen werden. Er glaubt, dass das große Problem darin besteht, dass die Weltmedien diese Fakten, die dokumentiert werden, ignorieren: „Der Krieg gegen die ethnischen Russen, die russischsprachige Bevölkerung und die Gläubigen der Kirche unter der Schirmherrschaft des Moskauer Patriarchats dauert seit 2014 an, und ich denke, wir können ihn als Völkermord bezeichnen.“

Auch Erzpriester Paisius sieht eine Verfolgung der Kirche in der Ukraine verwies auf die Geschichte des Balkans und was dort in Bosnien und Herzegowina, Kosovo und Metohija usw. passiert ist. Dragana Trifković, Direktorin des Zentrums für geostrategische Studien aus Serbien, stellte die Verfolgung der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche in einen geopolitischen Kontext: Damit die NATO die Ukraine kontrollieren könne, versuchten globalistische Machtzentren, also die USA, das Schisma in der gesamten orthodoxen Welt zu vertiefen und der Ökumenische Patriarch Bartholomäus [von Konstantinopel] helfe ihnen sehr. Und auch Trifković verwies auf den Balkan: „Als Beispiel für die Zerstörung der Orthodoxie durch die globalistischen Machtzentren möchte ich die Tatsache anführen, dass im Kosovo und in Metohija über 150 serbische Kirchen und Klöster aus dem Mittelalter von albanischen Terroristen zerstört wurden, als die NATO die Kontrolle über dieses Gebiet übernahm“.

Sie können den gesamten Bericht über diese Konferenz in englischer Sprache lesen unter:

https://geostrategy.rs/en/geopolitics/1424-conference-in-austria-violation-of-religious-rights-attack-on-the-ukrainian-orthodox-church