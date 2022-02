Durchbruch: Gelähmte Mäuse konnten sich wieder bewegen

Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Kolotylo Michael

Israelische Wissenschaftler gelang es den langzeitgelähmten Versuchstieren ein im Labor hergestelltes Rückenmark zu implantiert. Versuche am Menschen sind bereits geplant.

Nachdem die Wissenschaftler den Tieren neues Rückenmarkgewebe aus menschlichen Zellen implantiert hatten, konnten sich zwölf Mäuse wieder bewegen. Damit besteht große Hoffnung, binnen der nächsten drei Jahre mit klinischen Versuchen am Menschen beginnen zu können. Die Forschungsergebnisse wurden am Montag in dem Fachjournal „Advanced Science“ veröffentlicht.

„Wenn dies beim Menschen funktioniert, und wir glauben, dass es funktioniert, kann es allen Gelähmten die Hoffnung geben, dass sie wieder gehen können“, erklärten Professor Tal Dvir und sein Forschungsteam hoffnungsvoll am „Sagol Center for Regenerative Biotechnology“ am Montag gegenüber der „Times of Israel“.

Dvir sagte, dass es bereits Gespräche über klinische Versuche mit der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde U.S. Food and Drug Administration gebe.

Während die Mäuse Wirbelsäulenimplantate aus den Zellen von drei Menschen erhalten haben, muss beim Menschen eine einzigartige Wirbelsäule aus Zellen aus dem eigenen Körper des Patienten gezüchtet werden.

Das würde die Gefahr drastisch verringern, dass der Körper die Implantate abstößt.