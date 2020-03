Erntehelfer gesucht! Ihre Mithilfe ist gefragt!

Jetzt geht es darum zusammenzustehen!

In der aktuellen Krise zeigt sich wie filigran und verflochten unser Versorgungsnetz ist. Umso wichtiger ist es, dass wir in Österreich in der Lage sind unser Land selbst mit Lebensmittel zu versorgen. Kurz gesagt: „Stirbt der Bauer, stirbt das Land!“

Wobei grundsätzlich die Selbstversorgungsquote in Österreich keine schlechte ist:

Österreichs Getreideproduktion schafft es bei erntebedingt starken jährlichen Schwankungen seit vielen Jahren so in etwa den heimischen Bedarf für Mensch, Tier und Industrie zu decken – sprich: ± 100 Prozent Selbstversorgungsgrad. Ganz anders die Situation bei Ölsaaten (Selbstversorgungsgrad zuletzt knapp über 50 Prozent), pflanzlichen Ölen (Selbstversorgungsgrad zuletzt 30 Prozent), Obst (Selbstversorgungsgrad zuletzt knapp unter 50 Prozent) und Gemüse (Selbstversorgungsgrad zuletzt knapp unter 60 Prozent). Hier ist Österreich strukturell stark auf Importe angewiesen. Das hat natürliche Ursachen (Bananen, Orangen und Oliven werden wohl auch im Zuge der Klimaerwärmung nicht so schnell bei uns wachsen) – aber nicht nur, wie einige bäuerliche Pioniere beweisen. Es ginge hier von Seiten der Produktion einiges. Innovative Bauern machen es vor. Auch gewisse Ernährungsgewohnheiten, um nicht zu sagen Unsitten, nämlich die anerzogene Haltung: „alles jederzeit!“ egal ob’s grad Saison hat, nach was schmeckt, ein horrendes Geld kostet etc., wären vernünftigerweise zu hinterfragen und brächten Bewegung in die Selbstversorgungsbilanzen. Der Zuckerrübenanbau ist (noch) durch eine europaweit fest gelegte Quote geregelt. Diese läuft aber 2017 aus – Selbstversorgungsgrad beim Zucker seit Jahren weit über 100 Prozent.

Damit das so bleibt sind wir aber alle gefragt! Denn laut Landwirtschaftsministerium werden momentan alleine in Österreich ca. 5.000 Erntehelfer gesucht. Ansonsten drohen gewaltige Ernteausfälle, die sogar dazu führen könnten, dass der Lebensmittel-Bedarf in Österreich nicht mehr gedeckt werden kann.

Ziehen wir alle an einem Strang. Helfen wir mit!

Koordination und Organisation der Erntehilfe für unsere heimischen Bauern übernehmen die steirischen Burschenschaften. Meldungen bitte an die vorsitzende Burschenschaft der Arbeitsgemeinschaft steirischer Burschenschaften: kontakt@marko-germania.at

[Autor: W-R.M. Bild: Wikipedia/JanRehschuh Lizenz: CC BY-SA 3.0]