Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Center for Strategic & International Studies

Sohn des US-Präsidenten arbeitete eng mit Kriminellem zusammen

Ein ehemaliger Geschäftspartner von Hunter Biden, dem Sohn von US-Präsident Joseph „Joe“ Biden, wurde am Montag zu mehr als einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er einen indianischen Stamm um Anleihen im Wert von rund 60 Millionen Dollar betrogen hatte. Der Angeklagte, Devon Archer, wurde von Richter Ronnie Abrams aus Manhattan zu einem Jahr und einem Tag im Bundesgefängnis verurteilt, weil das Verbrechen „zu schwerwiegend“ sei, um ihn einfach laufen zu lassen. „Der Schaden, der echten Menschen zugefügt wurde, ist unbestritten“, sagte Abrams, und wies darauf hin, dass der betrogene Stamm, die Oglala Sioux, einer der ärmsten Stämme des Landes ist.

Bekanntheit erlangte Archer, nachdem bekannt geworden war, dass er zusammen mit Hunter Biden jahrelang im Vorstand des ukrainischen Erdgasunternehmens Burisma saß. Berichten zufolge kassierten die beiden jeweils über 83.000 US-Dollar pro Monat.

Hunter Biden bestreitet, in die Machenschaften verwickelt zu sein, für die Archer nun verurteilt wurde. E-Mail, die der britischen Zeitung „Daily Mail“ zugespielt wurden, zeigen jedoch, dass der Präsidentensohn und der nun Verurteilte zwischen 2014 und 2016, also jenem Zeitraum, in dem sich der 60-Millionen-Dollar-Betrug ereignete, eng zusammengearbeitet hatten.