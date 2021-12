Florida geht gegen Kulturmarxismus vor

Autor: H.W. Bild: Wikipedia/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America

Gouverneur DeSantis kündigt Gesetz gegen „Kritische Rassentheorie“ an

Florida will die kulturmarxistische Indoktrination an den Schulen verbieten. Ron DeSantis, der Gouverneur dieses US-Bundesstaates, kündigte die Einbringung eines Entwurfs für ein „Wrongs to Our Kids and Employees“-Gesetz (W.O.K.E.) an, damit Unternehmen, Arbeitnehmer, Kinder und Familien ein Mittel bekommen, um sich gegen die Indoktrinierung durch die Linken zu wehren.

„Woke“, was so viel wie „erwacht“ bzw. „wach“ bedeutet, ist ein linker politischer Kampfbegriff, der eingesetzt wird, um missliebige Meinungen zu unterdrücken. Seitdem mit Joseph Biden ein linker Demokrat im Weißen Haus sitzt, verspüren die Anhänger der „Wokeness“ Rückenwind.

Das Florida Department of Education zitiert DeSantis mit den Worten, „in Florida beziehen wir Stellung gegen den staatlich sanktionierten Rassismus, der die Kritische Rassentheorie darstellt“. Die „Kritische Rassentheorie“ (CRT) beruht auf der Annahme, „race“ (Rasse) sei eine biologische Kategorie, sondern ein soziales Konstrukt. Und Ursache für den angeblich herrschenden systemischen Rassismus sei die Vorherrschaft der Weißen.

DeSantis, ein Republikaner, führte weiter aus: „Wir werden nicht zulassen, dass Steuergelder aus Florida dafür ausgegeben werden, Kindern beizubringen, unser Land zu hassen oder sich gegenseitig zu hassen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass Eltern die Möglichkeit haben, ihre Rechte einzufordern, wenn es um die Durchsetzung staatlicher Standards geht. Und schließlich müssen wir die Arbeitnehmer in Florida vor dem feindlichen Arbeitsumfeld schützen, das entsteht, wenn große Unternehmen ihre Angestellten zwingen, eine von der CRT inspirierte ‚Ausbildung‘ und Indoktrination zu ertragen.“

Und Vizegouverneurin Jeanette Nunez ergänzte: „Als Tochter von Exilkubaner, die vor der marxistischen Ideologie geflohen sind, bin ich stolz darauf, an der Seite von Gouverneur DeSantis zu stehen und diesen Gesetzesvorschlag zu unterstützen, der der Wokeness, die unsere Schulen und Arbeitskräfte durchdringt, ein Ende setzen wird“.