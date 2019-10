Fridays for Future. Wahl für die Fisch…

Traditionen und Formalakte werden großgeschrieben. Erst recht in Wien, wo der imperiale Flair sogar auf Grüne abfärbt. Bundeskanzlerin Bierlein bot Bundespräsident Van der Bellen ihren Rücktritt an. Dieser akzeptierte. Und ersuchte sie erneut um die Fortsetzung der so genannten Beamtenregierung. Was diese wiederum natürlich akzeptierte.

Van der Bellen nutzte selbstredend die Möglichkeit eine Präferenz hinsichtlich der nächsten politischen Bundesregierung kundzutun. Diese müsse Schritte gegen die globale Erwärmung einleiten.

Österreich zählt noch nicht ganz neun Millionen Einwohner. Österreich ist weltbekannt. Nicht nur aufgrund von Arnold Schwarzenegger und „Sound of Music“, sondern auch wegen Mozart, Beethoven, Schönbrunn, Lipizzaner, Sigmund Freud, etc. etc. etc. Über manches lässt sich im Hinblick auf Herkunft und Wirken streiten. Conchita Wurst kennt glücklicherweise niemand mehr.

Österreich ist ein relativ reiches Land. Österreich ist ein relativ bedeutsames Land. Vor allem historisch. Österreich ist ein absolut schönes Land.

Aber: Österreich ist für etwa 0,2 Prozent des weltweiten CO 2-Ausstoßes verantwortlich. Österreich beherbergt, dass sauberste Stahlwerk der Welt. Die Voest in Linz. Österreich beherbergt das harmloseste Atomkraftwerk der Welt. Ungenützt in Zwentendorf. Österreich bezieht zu zwei Dritteln seinen Strom aus Wasserkraft. Alpen und Flüssen sei Dank. Der Rest ist relativ einfach mit Öl, Kohle und Gas zu bewerkstelligen.

Conclusio: Von einer österreichischen Bundesregierung zu verlangen, gegen die globale Erwärmung etwas zu unternehmen, ist in etwa so sinnvoll, als würde man zu einem Fisch sagen: Unternimm etwas gegen Ebbe und Flut.

Aber: Österreich liegt inmitten der so genannten Fluchtrouten. Österreich ist ein Zielland für illegale Migration. Österreich ist ein so genanntes Schläferland für Terroristen. Österreich ist so genanntes weiches Ziel. Österreich verfügt über eine große Diaspora. Wien rückt bereits in die Nähe deutscher Großstädte. Österreichs Landesstädte rücken bereits in die Nähe von Wien.

Conclusio: Der Wahlkampf, aufgebaut auf Ibiza, Spenden, Spesen, Klimaschutz etc., war genau für den einen Fisch, vor der unlösbaren Aufgabe.

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Jean-Frédéric Lizenz: CC0 1.0]