Wer hat Angst vor der gelben Gefahr? Wer hat Angst vor kleinen Mädchen?

15.000 Mann. 580 Panzer. 160 Flugzeuge. Die Zahlen lesen sich beeindruckend. China könnte alleine mithilfe seiner Paradetruppe Österreich spielend überrennen. Ob es die österreichische Garde hingegen nach Burgenland schafft ist schon zweifelhaft. Jedoch lesen sich russische sowie chinesische Zahlen immer beeindruckend. Die Frage richtet sich nach den Fähigkeiten des gezeigten Materials.

Die Antwort auf diese Frage wird zu manch schlafloser Nacht von Offizieren, Technikern und Experten im Westen führen. Wohingegen Politiker schlaflose Nächte über die globale Erwärmung erdulden müssten. Würden sie ihre eigenen Reden ernst nehmen.

China ist verantwortlich für etwa 30 Prozent der weltweiten vom Menschen verursachten CO 2-Emissionen. 580 Panzer und 160 Flugzeuge sind da nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die „Airpower“ in Österreich kann in der Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr statistisch erfasst werden.

Deutschland verursacht in etwa 2,5 Prozent. Österreich 0,2 Prozent globale Klimagasemissionen.

Während also deutsche und österreichische Politiker ihr Augenmerk auf die Reduktion von CO 2 richten, was bis zur Jahrhundertmitte eine weltweite Reduktion von zwei bis drei Prozent bedeutet und eine Billion Euro verschlingen wird, wird China eine Billion Euro in die Landnahme Eurasiens über die Seidenstraße investieren. Die mitteleuropäische Industrie begeht Suizid, aber ob sich der CO 2-Ausstoß verringert, erhöht oder gleich bleibt, ist für Chinesen so interessant wie das Umkippen eines E-Scooters in einer beliebigen mitteleuropäischen Stadt.

Unterdessen macht man sich in Washington DC, London, Moskau, Canberra, Tokio etc. Sorgen um die Fähigkeiten des präsentierten Geräts. Die DF 41 erreicht das gesamte Territorium der USA. Die chinesische Interkontinentalrakete DF 21 ist der sogenannte „Carrier Killer“, kann also Flugzeugträger versenken. Die DF 26 ist der sogenannte „Guam Killer“, kann also einen pazifischen Militärstützpunkt vernichten. Die DF 17 fliegt mit fünffacher Schallgeschwindigkeit in niedriger Höhe und kann das japanische sowie amerikanische Abwehrsystem unterlaufen. Hinzu kommen Drohnen aller Arten und Finessen.

Auf diese Herausforderungen können Antworten gefunden werden. Ganz im Sinne von Toynbees „Challenge and Response“. Auf die Rüstung folgte der Bogen. Auf den Bogen folgte das Gewehr. Auf den Vorderlader folgte der Hinterlader. Auf den Hinterlader folgte das Repetiergewehr. Auf das Schlachtschiff folgte der Flugzeugträger. Auf das Geschütz folgte die Rakete. Auf die Rakete folgte die Raketenabwehr. Auf den Hacker folgt die Firewall. Etc. etc. etc.

Worauf keine Antworten gefunden werden können, ist hingegen die Frage, warum ein junges Mädchen mit besonderen Bedürfnissen die Staatenlenker dieser Welt, die Medien, die Gesellschaften, die Konzerne, die Wissenschaft, die Lehrerschaft, die Jugend, ja sogar afghanische Mädchen, die mit Unterdrückung und Angst vor Terror leben müssen, mit Hilfe der Beschwörung eines unsichtbaren, inexistenten Gespensts in Furcht und Schrecken versetzen kann.

Das Video von Greta Thunberg vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen war verstörend. Das Video der Militärparade in Peking war erschreckend. Beides zusammen ist erschütternd.

