George Soros und Bill Gates, Philanthropen oder Geldjäger?

Die Stiftungen der beiden Milliardäre übernehmen das britisches Corona-Test-Unternehmen Mologic. Angeblich um es in ein „soziales Unternehmen“ umzuwandeln.

Um die Übernahme zu tätigen, gründete die Gruppe von Investoren unter der Leitung des SEDF (Soros Economic Development Fund) und der Bill und Melinda Gates Stiftung das Sozialunternehmen Global Access Health (GAH). Ziel des Unternehmens ist es, den Zugang zu leistbarer Medizintechnik zu ermöglichen. Für die Übernahme sind 35 Milliarden Euro vorgesehen.

Die Investition umfasst dabei alle vorhandenen Mologic Aktien. Inklusive derer, die im Besitz der Investmentmanager Foresight Group LLP und Calculus Capital.

Sean Hinton, Vorstandschef von SEDF, äußerte sich zu dem Geschäft: “Die COVID-19-Pandemie hat schmerzlich die grundlegenden Ungleichheiten in der globalen öffentlichen Gesundheit und insbesondere die entscheidende Bedeutung des Zugangs zu lebensrettenden Diagnoseinstrumenten aufgezeigt.”

Allerdings muss der Test sowohl in Großbritannien als auch in den USA noch zugelassen werden. Mologic wurde dabei von den britischen Behörden mit rund 1,160.000 Euro für die Entwicklung dieser Tests unterstützt. Später sollte die Regierung das Unternehmen jedoch beschuldigen, dessen Verwendung im Land im Wege zu stehen.

Seitens der Mologic-Spitze begrüßt man die Übernahme. Für Unternehmenschef Mark Davis bedeutet dies als einen bewussten, logischen und natürlichen Schritt, der ihm zufolge darauf abziele, erschwingliche Diagnostik und Biotechnologie an unprofitablen und dementsprechend unversorgten Orten bereitzustellen.

Das Unternehmen wurde bereits im Jahr 2003 von Professor Paul Davis, einem der Erfinder des weltweit ersten Schwangerschaftstests für zu Hause ClearBlue, und dessen Sohn Mark Davis gegründet. Mologic entwickelt seitdem Tests für eine Vielzahl von Krankheiten zu erschwinglichen Preisen. Ein kürzlich entwickelte Corona-Test soll dabei im Verkauf nur 0,85 Euro pro Stück kosten.

Bei der Schilderung ihrer Ambitionen scheinen Soros, Gates und Co. nur gute Vorhaben im Sinn zu haben. Doch bei derart großen Investitionen stellt sich jedem Skeptiker wohl die Frage, was für die Anleger dabei herausschaut. Neben sozialer Anerkennung spielt wohl im weltlichen Leben doch das Geld die größte Rolle. Investoren und Fonds versuchen dabei stets beides zu einen. Hinter den Kulissen spielt das Geld aber meist die größere Rolle. In diesem konkreten Fall können wir von aber-millionen Testpersonen ausgehen, die für Soros und Co. in Frage kommen. Selbst ein geringer Gewinn pro gemachten Test führt dabei zu Milliarden Umsätzen.

