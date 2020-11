Im Westen brodelt es

Reaktionäres Tagebuch

Den Verfasser dieser Zeilen erreichen heute folgende Nachrichten: Die deutsche Bundesregierung fördert die deutsche Autoindustrie. Warum? Die Verkaufszahlen gehen zurück. Mitarbeiter werden entlassen. Ob Virus- wie Klimamaßnahmen.

Warum lässt man die Industrie nicht einfach arbeiten. Wie bisher? Dann würde die Industrie schrecklichen Gewohnheiten folgen. Autos mit Verbrennungsmotoren. Autos, die die Bürger kaufen und gebrauchen wollen. E-Autos und Verzicht wären nachranging.

In Österreich wird Werbung für Kinder kritisiert bzw. zum Verbot angeregt. Schokolade, Limonade und Ähnliches sind fortan verpönt. Warum lässt man die Eltern nicht entscheiden, was sie ihren Kindern zu essen geben? Warum lässt man Werbung nicht Werbung sein?

Am Ende des Tages wird alles am Kinderspielplatz, im Park oder auf dem Sportplatz an Kalorien verbrannt. Upps: Geschlossen wegen Corona…

Weil dann unzählige Psychologen, Soziologen und weitere -ologen arbeitslos wären. Und dem Staat wäre die Möglichkeit genommen, sich als Sozial-Ingenieur zu betätigen.

Aber was ist mit den Experten? Nun ja. Eine Medizinstudentin erklärte, dass die Abhaltung des Sezierkurses unverantwortlich sei. Zukünftig werden also Ärzte ohne Sezierkurs über wichtige Fragen von Leben und Tod entscheiden. Das wird dem Regime bei zukünftigen Virenaufkommen hilfreich sein.

In Berlin lässt die Bundesregierung das neue Virus-Gesetz vom Bundestag durchwinken. Tausende protestieren. Für Einigkeit und Recht und Freiheit. Politik, hörige Behörden und hörige Medien sorgen für einen geordneten „Putsch…“ Den Sozial-Ingenieuren darf sich nichts im Wege stellen…

Wo kommen wir hin, wenn wir Autos kaufen, Kinder ernähren und wählen wie wir wollen…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Leonhard Lenz Lizenz: CC0 1.0]