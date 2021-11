Impf-Zwang-Regierung ignoriert WHO und Studien

Autor: A.T. Bild: Ali Raza form PxHere Lizen: –

Corona-Impfung: Risiko einer Herzmuskelentzündung massiv erhöht

Besonders für Jugendliche und junge Männer kann die Corona-Impfung übel, wenn nicht sogar tödlich enden. Laut mehreren wissenschaftlichen Studien und laut WHO erhöhen bestimmte mRNA-Impfstoffe das Risiko einer Herzmuskelentzündung nämlich massiv.

So wird etwa der mRNA-Impfstoff des US-Herstellers Moderna in Island überhaupt nicht mehr verimpft, in Schweden und Finnland und auch Österreich wird er nicht mehr an unter 30-jährige Männer verabreicht, in Norwegen und Dänemark nicht mehr an unter 18-jährige. Auch in Deutschland hat die Ständige Impfkommission die Impfempfehlung für unter 30-Jährige zurückgenommen.

Symptomatisch äußert sich eine Herzmuskelentzündung in Müdigkeit, Atemnot, Herzrasen. Bei 30 Prozent der Erkrankten sind sogar Langzeitfolgen zu erwarten. Unterlegt wird diese Analyse durch drei unterschiedliche Studien, einer aus Israel, einer Kanada und einer aus Skandinavien.

Selbst die WHO hält einen „Zusammenhang von mRNA-Impfung und Herzmuskelentzündungen für ‚wahrscheinlich‘“.

Am stärksten gefährdet sind laut Studien und Statistik 18- bis 24-Jährige. Warum Männer eher gefährdet sind als Frauen, wird noch untersucht. Zu Tage treten die Entzündungen, sofern sie nicht mild verlaufen, ca. 20 Tage nach der Impfung.

Bedenkt man, dass die Impfungen zum Einen nicht den erwarteten Schutz zeitigen, zum Andren noch dazu gefährliche Nebenwirkungen hervorrufen können, so fragt man sich, warum unsere unfähige Bundesregierung die Menschen um jeden Preis zur Impfung zwingen will. Wäre es nicht vernünftiger, zunächst das reguläre Zulassungsverfahren abzuwarten, anstatt notzugelassene Substanzen, von denen sich erst im Zuge ihres Einsatzes verschiedenste unerwartete Wirkungen und Nebenwirkungen herausstellen, blindlings an der Bevölkerung auszutesten und diese so in großumfänglichem Ausmaß mit unausgegorenen Präparaten zu kontaminieren?