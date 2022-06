Impfwahnsinn: US-Behörde bringt Impfungen für Kleinkinder

Autor: A.R. L

Die US-Arzneimittelbehörde FDA und die Gesundheitsbehörde CDC empfehlen Coronavirus-Impfstoffe für Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. US-Präsident Joe Biden nannte die Entscheidung einen „riesigen Schritt nach vorn im Kampf unseres Landes gegen das Virus“

“Big Pharma” freut sich. Sowohl Hersteller Biontech/Pfizer als auch Moderna könnten bald für etwa 18 Millionen Kleinkinder zum Einsatz kommen. Die CDC-Chefin, Rochelle Walensky spricht von einem „wichtigen Schritt in unserem Kampf gegen Covid-19“.

Ins gleiche Horn stößt auch der US-Präsident. Für die Eltern sei es ein großer Tag der Erleichterung. In der kommenden Woche können Termine in Kinderarztpraxen, Kinderkrankenhäusern und Apotheken vereinbart werden. Laut der Regierung startet die Impfkampagne für Kleinkinder am Dienstag.

Auch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft, ob der Impfstoff des Herstellers Moderna (Spikevax) auch für Kinder unter sechs Jahre zugelassen werden kann. Biontech/Pfizer wurden bis dato noch nicht geprüft. Laut EMA haben die Impfstoffhersteller noch keinen entsprechenden Antrag auf Zulassung für Kleinkinder eingereicht.

Dass die Corona-Impfungen keine wirkliche Auswirkung auf die Verbreitung des Virus und die Immunisierung haben, konnten wir in den letzten Wochen und Monaten sehen. Weiters ist es bereits seit Anfang der Krise evident, dass Kinder nicht vom Virus gefährdet sind. Warum wird die Impfkampagne also weiter vorangetrieben?