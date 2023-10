Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/w:ru:Участник:Водник Lizenz: CC BY-SA 1.0 DEED

Einmal mehr zeigt die Ukraine, was sie von den „europäischen Werten“ hält

Die EU begründet ihre Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland immer wieder damit, in diesem osteuropäischen Staat würden die „europäischen Werte“ verteidigt werden. Nun liefert das Kiewer Regime ein weiteres Beispiel, wie es in der Ukraine um die „europäischen Werte“ bestellt ist. Am Donnerstag billigte das ukrainische Parlament, die Werchowna Rada, in erster Lesung einen Gesetzesentwurf, der auf ein Verbot Ukrainisch-Orthodoxen Kirche abzielt.

Das Gesetz würde Aktivitäten religiöser Organisationen verbieten, die mit Einflusszentren „in einem Staat, der eine bewaffnete Aggression gegen die Ukraine durchführt“, verbunden sind, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Und entsprechende Tätigkeiten könnten von einem Gericht beendet werden.

Auch wenn der Gesetzestext allgemein gehalten ist, ist klar, dass er ausschließlich gegen die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche gerichtet ist. So sagte die Abgeordnete Iryna Heraschtschenko, die Abstimmung sei ein Schritt zur Entfernung „Moskauer Priester aus dem ukrainischen Land“. Heraschtschenko sagt damit nichts anders, als dass mit dem Verbot der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche die brutale Entrussifizierungs- und Ukrainisierungspolitik fortgesetzt werden soll. Sollte dieses Gesetz in Kraft treten, wäre es eine Missachtung des Grundrechts auf Religionsfreiheit

Die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche mit Sitz in Kiew entstand 1990 und war zunächst Teil der Russisch-Orthodoxen Kirche. Allerdings sagte sie sich Ende Mai 2022, also drei Monate nach Beginn des in der Ukraine geführten Stellvertreterkriegs der NATO gegen Russland, von der Russisch-Orthodoxen Kirche los.